「你有什麼感覺？」台東男假藉按摩伸狼手 和解獲緩刑

台東一名陳姓男子於去年3月間，在民宿替剛認識不久的女子按摩頭、頸及肩部，竟趁機將手伸入女子背心內，撫摸胸部長達約5分鐘，還觸摸腹部及鼠蹊部。法院審理後，認定男子行為已妨害被害人意思自由，構成強制猥褻罪，判處有期徒刑7個月，宣告緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並接受3場次法治教育。

判決書指出，陳男與被害女子原本只是剛認識數日的普通朋友，去年3月3日凌晨，雙方在台東某民宿2樓公共空間，陳男以女子身體不適為由，表示可以替她按摩頭部、頸部及肩膀，卻在未經同意的情況下，將手伸進女子所穿背心內，持續撫摸胸部約5分鐘，接著又觸摸腹部及鼠蹊部附近。

過程中，陳男還說出「女生按摩胸部會變大」、「我喜歡幫漂亮的女生按摩」、「我好像已經開始亂按了，你有什麼感覺」等言語，甚至談及女性兒時自慰等涉及性意味的話題。女子事後感到不安，提出告訴。

檢方調查時，陳男坦承曾替女子按摩胸部、腹部及鼠蹊部，也承認說過相關言語，但辯稱部分性話題是案發前3人聊天時延續的內容，並無騷擾女子的意圖。檢方則依被害人指述、相關對話紀錄及證人證詞等事證，認定陳男涉嫌強制猥褻，依法提起公訴。

法院審理認為，刑法強制猥褻罪所稱違反被害人意願的方法，不限於強暴、脅迫等手段，只要行為人製造使被害人處於無助、難以反抗或逃脫的情境，進而妨害其意思自由，即可能構成犯罪。本案發生於深夜民宿公共空間，當時現場僅有被告與被害人，且雙方並無男女情愫，難認女子會同意男子觸摸胸部等私密部位，因此認定陳男行為已構成強制猥褻罪。

法官審酌，陳男明知相關行為已超出正常按摩範圍，仍為滿足自身性慾而觸摸女子身體，造成被害人身心傷害，所為不當；但考量他過去沒有遭法院判處罪刑紀錄，審理時坦承犯行，並已與被害人達成和解，認為經過司法程序應能有所警惕，因此判處有期徒刑7個月，宣告緩刑3年，須接受保護管束及3場次法治教育。全案仍可上訴。

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