當年不到7歲慘遭性侵害…女大生罹PTSD 色狼姑丈被判3年6月

1名男子涉嫌脫褲子摩蹭未成年姪女外陰部，直至姪女國一接受性教育才知遭性侵害，讀大學酗酒嚴重，求醫確定罹患創傷後壓力症。彰化地方法院審結，男子犯對於未滿十四歲之女子為強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月。

判決書指出，這名男子是被害女子的二姑丈，明知民國93年、94年被害女子未滿7歲，於某日在岳母家的房間內，要求姪女躺在床上，先脫去她的外褲、內褲，再脫下自己的外褲、內褲，然後強行壓住姪女，以生殖器官摩擦姪女陰部，以此方式強制猥褻姪女一次。

男子矢口否認有何強制猥褻未滿14歲女子的犯行，辯稱只有在姪女3歲時（民國91年間）對她做過猥褻行為。男子主張事件發生在91年下半年，也就是姪女3歲半左右，犯罪事實並非檢察官起訴範圍，亦即不是在93、94年間的犯罪事實，應諭知無罪或免訴的諭知。

被害女子歷次陳述，案發時間在她5、6歲，也就是93、94年間，案發時被二姑丈帶到叔叔的房間，就叫她躺下，把她的外褲、內褲都脫掉，他也是脫掉外褲和內褲，壓在她身上，拿他的生殖器磨她的性器官，還說「UNCLE弄得妳很舒服」，當時不知道二姑丈的舉動代表什麼意思，只是覺得很不自在就不想看他的臉，當時房間有掛蚊帳，她就一直看蚊帳，以至於到現在看到蚊帳就有心理壓力也會心悸。

被害女子陳述，12歲上國中第一次接受性教育，當時她腦中立刻出現老師說的性侵畫面，就不想再跟二姑姑一家人往來，民國111年間開始接受心理諮商，因覺得如果家人知道她被性侵會比她更難過，決定不告訴家人，她到大三狀況很不穩定，同年暑假狀況嚴重到跟祖母相關的事物會讓她壓力很大和心悸，9月開學後她酗酒很嚴重，10月去看精神科，她父母112年才知道這些事。

彰化地院審結，男子本應愛護照顧晚輩，竟為逞一己私欲，竟對姪女為強制猥褻行為，被害人心中傷痛迄今難以平復，男子所為實不可取；考量男子到案後否認犯行的犯後態度，未曾積極彌補姪女及其家人的損害，亦無獲得其諒解等情，並斟酌男子智識程度、工作、待遇、家庭經濟生活一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。

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