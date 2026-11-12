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台中恐怖當街情殺...4理由不想讓國民法官審 中院不採信駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命涉犯殺人罪；陳的辯護律師以陳認罪、量刑需專業鑑定、被害家屬隱私恐暴露等理由聲請不行國民參審；台中地院逐一反駁，仍認有國民參審必要，裁定駁回，不得抗告。

檢警調查，陳男（30歲）從事金融保險業，他2025年8月提議和巴女分手後又希望復合，但對方不理睬、回覆，陳今年3月11日傳訊恫嚇「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」陳並窺探巴女個資、掌握租屋處位置，3月27日下午5點多他持水果刀到西區忠明路、華美西街口守候。

陳當眾追趕、揮刀刺向巴其頸部、身體，巴失血過多體力不支倒地，陳竟再持刀朝巴頭部、臉部連續刺好幾下，最後將刀子刺進巴女右頸，確認她死亡後才步行、駕車逃逸；檢方依殺人罪嫌起訴陳，全案將由台中地院國民法庭審理。

陳男的律師羅列4項理由聲請不行國民參審，主張陳認罪，爭點為量刑輕重，無需藉國民參審始得發現真實的實體爭訟性，且量刑涉及精神症狀、量刑鑑定，涵蓋精神醫學、臨床心理、社會工作及犯罪學等高度專業，恐讓國民法官承受過度負擔。

律師說，被害人家屬痛苦，不願和陳碰面、接觸，本案又涉及感情等私領域，可能使被害家屬受詢問、詰問，且本案受媒體、社群高度關注，若行國民參審可能使被害家屬隱私暴露於公眾檢視，受二度傷害。

台中地院指出，被告認罪，並不當然意味量刑判斷即無國民參審必要，國民法官、職業法官共同審理、評議，仍有助豐富量刑判斷視角，至於量刑鑑定涉及精神醫學等專業，是經適當解說、證據調查，法官共同判斷鑑定意見的證明力。

中院也說，本案被害家屬均希望行國民參審，與被告律師所述不相符，也不能將刑事審判本可能產生的負擔，概認為國民參與審判所特有或無法避免。此外，就算改通常程序，也不當然消除媒體報導的風險，綜合判斷後認為被告律師聲請無理由，裁定駁回。

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陳男當街刺死巴女，檢方依殺人罪嫌起訴，將由台中地院國民法庭審理。聯合報系資料照
陳男當街刺死巴女，檢方依殺人罪嫌起訴，將由台中地院國民法庭審理。聯合報系資料照

台中 情殺 國民法官

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