不分男女！ 共用衛浴置放針孔攝影 日、韓、陸、美、法籍室友全入鏡

吳姓男子在台北市中山區承租雅房，在共用衛浴置放保溫杯外型針孔攝影機偷拍同戶多國房客的浴沐等隱私，韓籍女子發現報警，吳被起訴。台北地院審理，吳認罪，法官依無故攝錄他人性影像罪判吳有期徒刑6月，得易科罰金54萬元。可上訴。

被害的9名房客分別是3名本國籍的女子、1名韓國籍女子、1名大陸籍女子、1名日本籍男子、1名美國籍男子、1名美國籍女子、1名法國籍女子。

檢方起訴，吳於2023年9月至2024年4月18日，在租屋處將具攝錄影功能的保溫杯外型針孔攝影機放置在與租客共用的浴廁內盥洗架下方、置物櫃上方，偷錄9名租客使用浴廁時褪去衣物下的性器或身體隱私部位的性影像。

檢警勘察認定，吳姓男子確有偷錄到其中3男1女的胸部、生殖器等身體隱私，另5名被害人則屬偷錄未遂。

韓籍女租客發覺吳裝設針孔攝影機，向中山分局建國派出所報案，警方前往查辦，查扣吳所有的ASUS筆記型電腦、HUAWEI智慧型手機與保溫杯外型針孔攝影機1組、記憶卡1張，9名被害人全部提告，檢方偵辦起訴吳，法院審判時，吳認罪。

法官認為，吳在相同地點持續竊錄，部分行為既遂、部分未遂，仍應論以無故攝錄他人性影像罪既遂罪，且吳於警方到場時主動交出相關犯罪工具，符合刑法自首規定，可依法減刑。

判決書指出，吳於共用浴廁內竊錄室友性影像，造成9人受侵害，他犯後坦承犯行，表示懊悔及願意和解賠償，吳的辯護人代為聯繫告訴人商談和解，不過，辯護人表示外籍告訴人已回國，但吳有與到庭的1位被害人調解成立並履行完畢，其餘被害人經安排調解時沒有出庭。

判決書指，吳為大學程度，自述擔任營運專員、年薪70萬元、需扶養父母，依法對吳量刑，不過，吳的犯罪情節對被害人的危害程度不輕，因此他被判之刑，如易科罰金應以3000元折算1日。