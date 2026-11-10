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「謝謝宇宙安排做愛」創業家劈腿激戰3女 老婆怒告獲賠120萬
邱姓創業家婚內劈腿3女，遭高姓妻子掌握鹹濕對話及親密照片，挨告求償200萬元。台北地院審酌，邱與小三訊息稱「每週做愛2次以上」、「身體探索3小時」等，確實已侵害高女配偶權，相關事證明確，判邱連帶賠償合計120萬元。
高姓妻子主張，她於2009年12月31日與丘姓丈夫結婚，2人育有一名未成年子女。未料，邱竟在婚姻期間與李女、黃女、Lisa Lin、Elly等4女搞外遇，已侵害她配偶權，提告邱與李女、黃女各連帶給付50萬元，另單獨向邱求償100萬元，合計200萬元。
邱則辯稱，他不否認和李女、黃女、Lisa有出軌事實，但喊冤至今仍不知道Elly的真實姓名，與Elly只是一般朋友。至於李女、黃女也都坦承搭上人夫，請求法院酌定賠償金額。
北院審酌，檢視邱與李女、黃女、Lisa訊息內容，曾出現「這輩子是不是不再能夠與○○做愛了」、「謝謝宇宙安排⋯每個星期，真心誠意的彼此做愛兩次以上」、「對於身體的交流，我們彼此在身體上，一次探索三個小時」、「謝謝宇宙安排，讓我們的戀情，可以幫助彼此創業成功」等對話。
此外，邱甚至與女方有親密動作，除有私下出遊照片，還有撫摸腰、背部、大腿及親吻等影像。
北院認定，邱與李女、黃女、Lisa的行為，確實已侵害妻子的配偶權，高女求償有理；另考量2人結婚超過15年，邱自陳為博士學歷、月收入22萬元，兼衡高女因婚姻破裂多次赴醫院就診的身心狀況等，一審判邱與李女、黃女應各連帶賠償40萬元，邱則單獨賠償40萬元。
至於高女指控邱與Elly不倫部分，北院認為，2人對話紀錄中雖曾提到「性愛」、「我的身體生理是每週都想」言詞，但頂多算是「輕浮」，未見有傳送私密照或談及發生性關係，而不能證明有侵害配偶權情事，此部分求償無理。本件仍可上訴。
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