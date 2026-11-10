她能喝1/3瓶威士忌卻一口斷片 下藥男子性侵未遂判刑6年8月

基隆市應姓男子到酒吧，在初識女子酒中加入藥劑，再趁她喝一口即精神不佳時，載她回住處意圖性侵。女子意識斷斷續續，多次開口拒絕，告知生理期有使用衛生棉條，應男才罷手。法官審理後，依以藥劑強制性交未遂罪判刑6年8月。

判決指出，應男去年5月1日凌晨在台北市信義計畫區一家酒吧，把含第4級毒品歐沙氮平（Oxazepam）成分藥物，放入初次見面女子的酒中。被害女子喝下後，因為酒精與歐沙氮平在體內交互作用，導致精神狀況不佳且無法自行站立、步行。

應男開車要載她離開酒吧，女子說想回到景美的住處，但應男將她載到基隆住處。進入房間後，應男利用女子精神不佳，親吻她的胸部，並用手指撫摸女子私處。女子不斷表示拒絕，並推開應男的手，未讓應男將手指插入陰道。

被害女子當天下午恢復意識後，由友人接送離開應家，前往醫院採集尿液檢體並報案。尿液檢檢出歐沙氮平成分，警方將應男函送送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴應男涉犯妨害性自主罪。

基隆地方法院法官審理時，應男稱有問女子住那裡，但她說不出來確切地址，詢問是否先到他家，對方也同意，所以才將她載回住處。住屋後有觸摸她的內褲，但否認下藥及性侵。

應男的律師指出，無人目擊應男施藥，也查無含藥酒精、杯具或殘留物。案發當天應男住處監視器畫面顯示，女子衣著完整，且能自行起床梳洗。她還自有向應男表示拒絕，並稱月經來、有使用月經棉條，且能推開應男的手，與檢察官起訴稱女子處於不能抗拒狀態有所衝突。

律師說，被害女子當天向友人稱自己是安全的，沒受侵犯。離開應家後仍尋求應男協助查找資料，兩人親密行為是否違反女子意願有疑。女子明確表示，應男生殖器未插入陰道，也沒有將生殖器靠近陰道口，檢方起訴犯強制性交未遂罪是跳躍式猜測。

法官指出，被害女子多次向應男表示拒絕，並曾以手要推開他的手，可見應男行為違反女子意願。應男欲將手指伸入女子陰道，女子警告月經來，內有衛生棉條才停止，可見應男意圖對女子性交並已著手實行，認定有強制性交未遂犯行。

女子指她的酒量，可以喝1/3瓶威士忌仍有意識，但案發當天喝一口就斷片。法官觀看酒吧監視器畫面，女子初到酒吧尚可站立與他人對話，後來意識模糊、無法站立等反應，應是在酒吧飲用摻有歐沙氮平成分飲品造成。

法官說，案發當天要離開酒吧包廂時，僅剩應男、被害女子和林姓男子，林協助將女子攙扶上應男的車內後離去。應男指遇過類似仙人跳事件，但當天捨近求遠，將初次見面女子帶回34公里外的基隆住處，使自己陷入男女獨處情境，有違情理。

警方也在應男的車上查扣含歐沙氮平成內的安立平錠9粒，法官指依論理及經驗法則，足認應男有在女子飲品置入藥劑行為，律師辯稱無人目擊等理由，不足為有利於被告認定。

法官指出，應男為滿足個人性慾，在被害女子飲品加入毒品，趁藥力發作，將她帶回住處欲強制性交，雖未得逞，但已侵犯女子性自主決定權，手段惡劣。應男犯後矢口否認犯行，未向被害女子道歉及取得諒解，依以藥劑強制性交未遂罪判刑6年8月。全案可上訴。

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