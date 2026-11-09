孫生涉性侵猥褻二審正妹陪出庭 被下「封口令」憋不住嘴：很憤怒！

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉4起性侵案被起訴，一審合計判刑1年4月，另判得易罰金之刑9月。全案上訴二審，台灣高等法院今開庭審理，孫在一名女性友人陪同下出庭；開庭結束，女方雖使出蠻荒之力要制止孫多做發言，但孫仍忍不住向媒體喊冤「很憤怒！」期間更頻頻轉向女方怨說「不讓他講」。

高院今開庭審理，由於案情涉及妨害性自主罪嫌，全案採不公開審理，庭訊歷時約1小時結束。庭後，陪伴在孫生身旁的女性友人發聲指出，因案件還在準備程序階段不便受訪，讓原訂媒體採訪環節臨時喊卡。

面對媒體追問「一審都有跟被害人和解嗎？」、「二審還是主張無罪嗎？要拚減刑嗎？」只見女方一路緊抓著孫生後背，要他別再多說，但孫頻頻轉頭看向記者直呼「我很想講啊！很煩耶！」心中明顯有許多話想說。

直到聽見記者問說「今天開庭心情如何？」孫生才終於開心地看向女方「這可以回答了吧？就平常心」。另被問及對一審判決看法，他則又忍不住回稱「很憤怒啊！但是要保持善良」，2人隨後步行離去。

檢方指控，孫生2022年10月5日晚間前往1名成年女子住處剪髮，結束後，2人於陽台抽菸聊天時，孫涉嫌對女子強制猥褻；2023年3月17日，孫生在另1名女子的住處拍片，趁著對方躺在床上休息時，撲到她身上強制猥褻得逞。

2023年10月13日晚間，孫生邀約1名未滿16歲少女到他住處看練舞，趁著未成年少女聆聽音樂時強制性交得逞；2024年7月8日，孫生再與1名女子在北市中山區一家旅館開房間，錄製2人性行為影像8部，並擅自播放性影像給友人看。

台北地院一審認定，孫生涉2件強制猥褻、1件與14歲以上未滿16歲女子性交，及1件非法利用個人資料等犯行，分別判處10月、6月、6月、4月徒刑。其中，得易科罰金的強制猥褻及違反個資法2罪，應執行9月徒刑，得易科罰金27萬元。