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9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭
徐姓國小女老師5年前利用班導師的身分9度性侵男童，甚至還懷上男童的「種」產子，一審依對未滿14歲男子強制性交等罪判徐女17年6月徒刑。徐女不服而提上訴，台灣高等法院今開庭採不公開審理，徐女今出庭剛好遇到採訪京華城案二審開庭的大批媒體，她全程不發一語。
徐女是被害男童的小學五、六年級班導師，2020年2月開學首日，她將男童叫到休息室，強行發生第一次性關係，自此開始，徐女在同年3至6月間無視男童拒絕、強行發生性行為，次數共達9次。
當時的男童現在已是高中生，他證稱「我沒有表達我不願意」、「在廁所這兩次我沒有跟她說我不要，我有想要，因為想要舒服」，法官認為被害人未表達不願意，是因年紀小，只因生理上「想要舒服」而沒反對女導師幫他口交、打手槍。
徐女辯稱「我只有跟男童發生過性行為1次，而且那次是他強迫我的，而我也是在那次懷孕，男童說的9次都是子虛烏有」，甚至稱2019學年度第一學期期末，跟男童「算是有交往」，當時男童給她承諾「希望我當他的女朋友，他會稱呼我老婆」。
一審審酌徐女身為班導師，本應盡為人師表義務，卻為了自己的性慾強行性交自己的學生，對男童身心、人格發展有不良影響，更可能造成家長對學校教育不信任，因迄今未和男童及家屬和解，依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子為性交罪，判她17年6月。
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