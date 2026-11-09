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捷運上手背貼她乳溝被罵「你是變態嗎？」仍不放手 下場慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

游姓男子搭乘捷運車廂以手背緊貼女乘客乳溝不放，被害人喝斥「你是變態嗎？」游仍不放手，依強制猥褻罪起訴；台北地院審理，游認罪、對被害人鞠躬道歉，法官判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

游2026年2月1日18時許，從捷運台北車站上車搭乘板南線，刻意挑選被害人座位前方的位置站立，車行至忠孝敦化站開往國父紀念館站時，伸出左手以手背緊貼被害人的左胸右側接近乳溝的位置不放手。

被害人感覺不適，對游出聲喝斥「你是變態嗎？」游還是持續猥褻，直到被害人以手機拍下游的照片後，游才罷手，被害人向台北市警信義分局報案，檢察官偵辦起訴游，法院審理，游自白犯罪。

判決書指出，游為滿足一己私慾，違反告訴人意願強制猥褻，欠缺尊重他人身體與性自主決定權之觀念，使受冒犯的被人蒙受情緒壓力及心理陰影，亦破壞社會秩序安寧，考量游雖坦承犯行，但迄未實際與告訴人和解或取得原諒，加上他有多次性騷擾罪前科紀錄，可證兩性觀念確有偏差，依法量刑。

游姓男子搭乘捷運在車廂以手背緊貼女乘客乳溝不放，被害人喝斥「你是變態嗎？」游仍不放手。示意圖／聯合報資料庫
游姓男子搭乘捷運在車廂以手背緊貼女乘客乳溝不放，被害人喝斥「你是變態嗎？」游仍不放手。示意圖／聯合報資料庫

捷運 車廂 猥褻

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