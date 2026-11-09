早有放鳥前例…交友軟體獵豔誘少女開房 男求調解減刑遭二審打臉

南投縣林姓男子透過交友軟體結識少女，明知對方未滿14歲，仍騎車載往汽車旅館發生性行為。一審依對未滿14歲女子為性交罪，判林男3年。林男不服上訴，並向法院請求安排與少女家屬調解以爭取減刑，台中高分院審理後，認定林男毫無和解誠意，過去已有安排調解卻屢次「放鴿子」的狀況，駁回上訴。

判決指出，林男在2023年底利用交友軟體認識未滿14歲的少女並進而交往，同年12月25日晚間11時許，林男騎乘機車載著少女，前往南投市一處商務旅館投宿，在房內與少女發生性行為。

林男在法庭上坦承犯行，一審法官考量林男為滿足私慾傷害未成年人身心，判刑3年。

林男提起上訴，辯護律師主張，林男有意與少女及家屬和解，請求法院安排調解並依刑法第59條「情堪憫恕」酌減其刑。

台中高分院法官調查發現，林男前科累累，2022年至2023年間就曾因與未滿16歲女子發生性行為，遭新北地院判刑8月確定。當時法院安排調解時，林男就曾無故未到。

此次南投地院一審安排調解，林男父親雖保證兒子會出席，林男卻再度放鴿子；二審期間，法官致電少女家屬，家屬明確表示已提起民事訴訟，拒絕再行調解。

法官痛批，林男一再聲稱有意調解，實際上只是企圖減刑的託詞，毫無彌補損害的誠意。此外，林男明知與未成年發生性關係屬違法行為仍故態復萌，素行不良，完全不符合「情堪憫恕」的減刑條件，認定一審量刑妥適，駁回林男上訴，仍可上訴。