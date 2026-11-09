快訊

聯合報民調／新北膠著！李四川、蘇巧慧勢均力敵 決戰未表態選民

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被輝達解職

降10度！東北季風增強北部轉雨愈晚愈涼 明晨低溫15度

聽新聞
0:00 / 0:00

大叔社群媒體自稱「姐潔」 誘台南少年脫光自拍性影像傳送遭訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子涉嫌在社群媒體X使用女性暱稱，多次以「姐潔」自稱，讓一名少年誤以為聊天對象是女性，再要求脫光自拍3部性影像傳送；台南地檢署認為，少年雖自行拍攝，卻是因受騙而對揭露對象產生錯誤認知，性隱私自主決定權仍受侵害，依違反意願使他人拍攝性影像罪將陳起訴。

起訴指出，台北市中山區陳姓男子今年7月1日起，在X建立暱稱為「Jess姐潔」的帳號，與台南市一名17歲少年結識後，不斷以女性口吻、身分與對方互動，聊天時以「姐姐」自稱，營造自己是女性的假象。

今年8月7日晚間10時前，陳傳送「有沒有露臉的身材照呀，想看比例」、「要脫光啦」等訊息，要求少年自行拍攝性影像；少年誤認對方是女性，依要求於當晚10時許自拍3部裸露下體及自慰的影片，再傳送給陳，事後察覺有異，向台南市警第五分局報警，警方搜索偵辦。

檢方表示，陳在警詢、偵查中的供述，以及羈押審理時的自白，均可證明他假冒女性要求少年自拍性影像，另有少年證詞、對話紀錄、手機畫面及搜索扣押資料等佐證。

檢方說明，性隱私自主控制權，除了決定是否揭露，也包含揭露的範圍、時間、方式及「對象」；被害人因遭施用詐術，對願意揭露性隱私的對象產生錯誤認知，即使同意拍攝本人性影像，意思形成與決定的自由仍已受到妨害，與完全出於自由意願的同意不同。

檢方認定，陳躲藏在女性暱稱後，並刻意營造女性身分，屬於詐術的一環，依以違反意願之方法使他人拍攝性影像罪起訴，並請法院沒收手機。至於陳另涉兒童及少年性剝削防制條例，陳否認知道對方未成年，辯稱「我有確認對方有成年」。

檢方查閱對話發現，陳曾詢問身高、體重及年紀，少年回覆「18／80／178」，確曾自稱成年，尚無證據足認陳知道其實際年齡，此部分因與起訴事實屬同一案件，如成立犯罪，應為起訴效力所及，不另作不起訴處分。

台北市陳姓男子涉嫌在社群媒體X使用女性暱稱，多次以「姐潔」自稱，讓台南市一名少年誤以為聊天對象是女性，再要求脫光自拍3部性影像傳送。聯合報系資料照
台北市陳姓男子涉嫌在社群媒體X使用女性暱稱，多次以「姐潔」自稱，讓台南市一名少年誤以為聊天對象是女性，再要求脫光自拍3部性影像傳送。聯合報系資料照

自拍 台南 少年 社群媒體 隱私

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南兼課教練潛入國中女廁企圖偷拍狡辯上廁所 女學生指認身上香水味

台南藝術團團長猥褻、性侵3女團員 南檢批飾詞狡辯、態度惡劣建請重判

懷疑外遇…妻翻拍夫手機LINE對話 判拘役40天

男突遭脫褲握住猥褻「身心受創」 按摩師竟辯：基於善意幫舒緩

相關新聞

大叔社群媒體自稱「姐潔」 誘台南少年脫光自拍性影像傳送遭訴

陳姓男子涉嫌在社群媒體X使用女性暱稱，多次以「姐潔」自稱，讓一名少年誤以為聊天對象是女性，再要求脫光自拍3部性影像傳送；台南地檢署認為，少年雖自行拍攝，卻是因受騙而對揭露對象產生錯誤認知，性隱私自主決定權仍受侵害，依違反意願使他人拍攝性影像罪將陳起訴。

早有放鳥前例…交友軟體獵豔誘少女開房 男求調解減刑遭二審打臉

南投縣林姓男子透過交友軟體結識少女，明知對方未滿14歲，仍騎車載往汽車旅館發生性行為。一審依對未滿14歲女子為性交罪，判林男3年。林男不服上訴，並向法院請求安排與少女家屬調解以爭取減刑，台中高分院審理後，認定林男毫無和解誠意，過去已有安排調解卻屢次「放鴿子」的狀況，駁回上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。