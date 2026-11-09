大叔社群媒體自稱「姐潔」 誘台南少年脫光自拍性影像傳送遭訴

陳姓男子涉嫌在社群媒體X使用女性暱稱，多次以「姐潔」自稱，讓一名少年誤以為聊天對象是女性，再要求脫光自拍3部性影像傳送；台南地檢署認為，少年雖自行拍攝，卻是因受騙而對揭露對象產生錯誤認知，性隱私自主決定權仍受侵害，依違反意願使他人拍攝性影像罪將陳起訴。

起訴指出，台北市中山區陳姓男子今年7月1日起，在X建立暱稱為「Jess姐潔」的帳號，與台南市一名17歲少年結識後，不斷以女性口吻、身分與對方互動，聊天時以「姐姐」自稱，營造自己是女性的假象。

今年8月7日晚間10時前，陳傳送「有沒有露臉的身材照呀，想看比例」、「要脫光啦」等訊息，要求少年自行拍攝性影像；少年誤認對方是女性，依要求於當晚10時許自拍3部裸露下體及自慰的影片，再傳送給陳，事後察覺有異，向台南市警第五分局報警，警方搜索偵辦。

檢方表示，陳在警詢、偵查中的供述，以及羈押審理時的自白，均可證明他假冒女性要求少年自拍性影像，另有少年證詞、對話紀錄、手機畫面及搜索扣押資料等佐證。

檢方說明，性隱私自主控制權，除了決定是否揭露，也包含揭露的範圍、時間、方式及「對象」；被害人因遭施用詐術，對願意揭露性隱私的對象產生錯誤認知，即使同意拍攝本人性影像，意思形成與決定的自由仍已受到妨害，與完全出於自由意願的同意不同。

檢方認定，陳躲藏在女性暱稱後，並刻意營造女性身分，屬於詐術的一環，依以違反意願之方法使他人拍攝性影像罪起訴，並請法院沒收手機。至於陳另涉兒童及少年性剝削防制條例，陳否認知道對方未成年，辯稱「我有確認對方有成年」。

檢方查閱對話發現，陳曾詢問身高、體重及年紀，少年回覆「18／80／178」，確曾自稱成年，尚無證據足認陳知道其實際年齡，此部分因與起訴事實屬同一案件，如成立犯罪，應為起訴效力所及，不另作不起訴處分。