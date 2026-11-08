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台南購物中心見女子逛街…待業男竟從後黏上磨蹭臀部 性騷擾罪判刑2月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

待業中王姓男子在台南市東區一間購物中心4樓見陌生女子逛街，竟跟上從後方以下體隔著褲子磨蹭臀部，女子立即拿手機拍攝，他想要離開仍遭逮；台南地院查出，王去年才因另起性騷擾案與被害人和解、獲不起訴，並非偶發初犯，依違反性騷擾防治法判刑2月。可上訴。

判決依據台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，王姓男子與被害女子互不相識，今年7月30日晚間7時55分左右，他在該知名購物中心4樓看見女子逛街，竟趁對方不及抗拒，從後方隔著自己褲子以下體磨蹭女子臀部；女子察覺遭性騷擾，持手機拍攝王，他隨即企圖離開現場。

女子報警後，警方當晚8時51分左右以現行犯逮捕王；王在警詢及偵查中承認犯行，檢方比對被害女子、另一名成年女子的證等證據，認為其自白與事實相符，依性騷擾罪嫌提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，王未尊重女子身體權，行為應受責難，犯後承認態度尚可，雖表達調解意願，但女子無意調解；由於王去年也曾因性騷擾遭檢方偵辦，後來與該案被害人和解獲不起訴處分，可見王已非偶發初犯，素行難認良好。考量王大學畢業、待業中、經濟勉持等，判刑2月。

王姓男子在台南市東區一間購物中心4樓見陌生女子逛街，竟跟上從後方以下體隔著褲子磨蹭臀部。聯合報系資料照
王姓男子在台南市東區一間購物中心4樓見陌生女子逛街，竟跟上從後方以下體隔著褲子磨蹭臀部。聯合報系資料照

性騷擾 待業 台南

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