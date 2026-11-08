快訊

台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

聽新聞
0:00 / 0:00

遭冒用身分偽造性影像 曾聖凱怒批「100%假的」已報案追究到底

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

選舉進入倒數，社群平台「Dcard」出現一篇影射民進黨竹北市長候選人曾聖凱的匿名貼文，內容涉及私人生活及性影像，引發討論。對此，曾聖凱今表示遭人冒用身分，在網路及通訊群組散布疑似涉及個人性影像的影片、照片，全是利用人工智慧技術製作的深度偽造（Deepfake）影像，「百分之百是假的」，他已前往警局報案，將配合警方調查，對於製作、散布及轉傳者，強調一定依法追究到底，絕不寬貸。

曾聖凱表示，對於有人利用深度偽造技術，冒用他的身分製作性影像，再透過網路及通訊群組散布，藉此羞辱他人，他感到相當不齒，也對這種惡劣行徑予以嚴厲譴責。這些不實影像不僅傷害當事人的名譽，更讓家人無端受到波及，面對自己與家人因此承受的傷害，內心感到痛心與憤怒。

他強調，深度偽造技術不應成為傷害他人、惡意抹黑或羞辱個人的工具，尤其涉及性影像的偽造與散布，對當事人及家屬造成的傷害難以抹滅。無論製作者是基於什麼動機，都不應以科技手段侵害他人的人格尊嚴與基本權益。

曾聖凱也指出，目前已正式向警方報案，後續將全力配合相關調查，釐清影像製作來源、散布管道及相關涉案人員。他並向所有轉傳者提出嚴正警告，立即停止散布相關影片及照片，不要以為只是在私人群組轉傳，就能免除法律責任。

他表示，不論是在公開社群平台發布、通訊群組轉貼，或透過私人訊息傳送，只要涉及違法製作、散布或轉傳相關影像，都將依法追究責任，絕不寬貸。

針對可能收到相關影像的民眾，曾聖凱也呼籲，請勿因好奇而下載、轉傳或散布，更不要將影片畫面截圖後再次發布，以免讓不實影像持續擴散，造成當事人二度傷害。若在網路或通訊平台發現相關內容，應立即向平台提出檢舉，共同阻止不實影像繼續流傳。

曾聖凱表示已前往警局報案，將配合警方調查，對於製作、散布及轉傳者，強調一定依法追究到底，絕不寬貸。圖／取自曾聖凱臉書
曾聖凱表示已前往警局報案，將配合警方調查，對於製作、散布及轉傳者，強調一定依法追究到底，絕不寬貸。圖／取自曾聖凱臉書

曾聖凱並向所有轉傳者提出嚴正警告，立即停止散布相關影片及照片，不要以為只是在私人群組轉傳，就能免除法律責任。圖／曾聖凱競辦提供
曾聖凱並向所有轉傳者提出嚴正警告，立即停止散布相關影片及照片，不要以為只是在私人群組轉傳，就能免除法律責任。圖／曾聖凱競辦提供

曾聖凱 群組 Dcard

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學生疑網路發文衝突 豐原二名學生打傷一人家屬怒罵無法無天

龔明鑫節目上為買股吵架？經濟部澄清：詐騙內容

影視、科技攜手！台版Higgsfield發表AI平台 破解創作3痛點

考試不及格...女兒遭父親「薑罰」！ 勵馨：恐涉性侵 主管機關應調查

相關新聞

遭冒用身分偽造性影像 曾聖凱怒批「100%假的」已報案追究到底

選舉進入倒數，社群平台「Dcard」出現一篇影射民進黨竹北市長候選人曾聖凱的匿名貼文，內容涉及私人生活及性影像，引發討論。對此，曾聖凱今表示遭人冒用身分，在網路及通訊群組散布疑似涉及個人性影像的影片、照片，全是利用人工智慧技術製作的深度偽造（Deepfake）影像，「百分之百是假的」，他已前往警局報案，將配合警方調查，對於製作、散布及轉傳者，強調一定依法追究到底，絕不寬貸。

台南藝術團團長猥褻、性侵3女團員 南檢批飾詞狡辯、態度惡劣建請重判

台南市東區朱姓藝術團團長涉嫌以檢查身體、確認身材等理由，對3名女團員性侵或猥褻，其中一人拒絕後，還被他指稱「不正常」；台南地檢署認定他利用團長身分侵害團員，造成身心痛苦，犯後飾詞否認，態度惡劣，依強制性交、強制猥褻及權勢猥褻等8罪嫌起訴，建請從重量刑。

幫前男友收拾物品竟遭硬上...色男扯合意性交 二審判刑4年2月

台中市簡姓男子不滿被提分手，趁前女友登門搬家及商討債務時，將對方強壓在沙發上性侵得逞，導致女方事後崩潰自殘、罹患創傷後壓力症候群。一審依強制性交罪判處簡男有期徒刑4年2月，簡男不服上訴，堅稱是合意性交，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判。

台南兼課教練潛入國中女廁企圖偷拍狡辯上廁所 女學生指認身上香水味

台南市安南區一所國中趙姓前兼課教練涉嫌躲進校內女廁，將手機伸過隔板，企圖偷拍未成年女國中生如廁，遭對方察覺，女生聞到他身上的香水味，指認與趙使用香水相符；趙辯稱左腳無法蹲下，才到女廁等候使用坐式馬桶，台南地檢署依拍攝少年性影像未遂罪嫌起訴。

獸父應酬後起色心...趁繼女熟睡性侵 辯酒醉斷片二審維持3年4月

台中市一名男子應酬後返家，竟趁未成年繼女熟睡時潛入房間，吸吮其胸部、性侵得逞。一審依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處男子3年4月。男子辯稱酒後斷片、以為在作夢，請求依減刑規定處理並爭取緩刑，向台中高分院提起上訴。二審勘驗監視器發現，男子犯案時步伐穩健、能自行拿取潤滑液，認定其辨識能力未降低，駁回上訴維持原判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。