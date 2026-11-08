遭冒用身分偽造性影像 曾聖凱怒批「100%假的」已報案追究到底

選舉進入倒數，社群平台「Dcard」出現一篇影射民進黨竹北市長候選人曾聖凱的匿名貼文，內容涉及私人生活及性影像，引發討論。對此，曾聖凱今表示遭人冒用身分，在網路及通訊群組散布疑似涉及個人性影像的影片、照片，全是利用人工智慧技術製作的深度偽造（Deepfake）影像，「百分之百是假的」，他已前往警局報案，將配合警方調查，對於製作、散布及轉傳者，強調一定依法追究到底，絕不寬貸。

曾聖凱表示，對於有人利用深度偽造技術，冒用他的身分製作性影像，再透過網路及通訊群組散布，藉此羞辱他人，他感到相當不齒，也對這種惡劣行徑予以嚴厲譴責。這些不實影像不僅傷害當事人的名譽，更讓家人無端受到波及，面對自己與家人因此承受的傷害，內心感到痛心與憤怒。

他強調，深度偽造技術不應成為傷害他人、惡意抹黑或羞辱個人的工具，尤其涉及性影像的偽造與散布，對當事人及家屬造成的傷害難以抹滅。無論製作者是基於什麼動機，都不應以科技手段侵害他人的人格尊嚴與基本權益。

曾聖凱也指出，目前已正式向警方報案，後續將全力配合相關調查，釐清影像製作來源、散布管道及相關涉案人員。他並向所有轉傳者提出嚴正警告，立即停止散布相關影片及照片，不要以為只是在私人群組轉傳，就能免除法律責任。

他表示，不論是在公開社群平台發布、通訊群組轉貼，或透過私人訊息傳送，只要涉及違法製作、散布或轉傳相關影像，都將依法追究責任，絕不寬貸。

針對可能收到相關影像的民眾，曾聖凱也呼籲，請勿因好奇而下載、轉傳或散布，更不要將影片畫面截圖後再次發布，以免讓不實影像持續擴散，造成當事人二度傷害。若在網路或通訊平台發現相關內容，應立即向平台提出檢舉，共同阻止不實影像繼續流傳。

曾聖凱表示已前往警局報案，將配合警方調查，對於製作、散布及轉傳者，強調一定依法追究到底，絕不寬貸。圖／取自曾聖凱臉書