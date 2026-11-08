幫前男友收拾物品竟遭硬上...色男扯合意性交 二審判刑4年2月

台中市簡姓男子不滿被提分手，趁前女友登門搬家及商討債務時，將對方強壓在沙發上性侵得逞，導致女方事後崩潰自殘、罹患創傷後壓力症候群。一審依強制性交罪判處簡男有期徒刑4年2月，簡男不服上訴，堅稱是合意性交，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判。

判決指出，簡男與女子在2024年2月底分手，同年4月19日下午4時許，女方前往簡男位於大里區的住處收拾私人物品，要求簡男簽立本票償還交往期間的借款。雙方在客廳沙發討論時，簡男突將女方壓倒，不顧女方右肩剛動完手術無力反抗，強行脫去衣褲並性侵得逞。

女方事後情緒崩潰，在陽台企圖輕生及撞牆自殘，待情緒稍穩後才藉故下樓報警，警方見女方全身發抖，立刻帶往醫院驗傷。

簡男在法庭上矢口否認犯行，辯稱當天雙方談及過往感情，女方流淚，他上前安慰後兩人自然接吻並「合意性交」，女方也答應「發生最後一次關係才分手」。

辯護律師更稱，女方事後還冷靜協助拍攝本票，是因為看到簡男手機螢幕出現其他女子的照片，心生報復才提告，女方陰部無撕裂傷，指控不實。

台中高分院近日審結，認定女方曾罹患子宮頸病變，長期要求性交須戴保險套，不可能同意無套性交。此外，女方右肩術後確無力反抗，事後經診斷罹患急性壓力創傷，出現無法呼吸、窒息感等嚴重身心症狀，與一般合意性交的反應完全不符。

法官認為，簡男與辯護律師的說詞多為臆測，且簡男犯後毫無悔意、飾詞狡辯，一審量刑4年2月並無違誤，駁回上訴，尚未確定。