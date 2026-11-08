快訊

日本中部5.7地震釀27傷！震央位南海海槽震源區 氣象廳回應

高雄鳥松鐵皮工廠火警全面燃燒屋頂燒塌 屋主17歲和19歲兒葬生火窟

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

聽新聞
0:00 / 0:00

台南藝術團團長猥褻、性侵3女團員 南檢批飾詞狡辯、態度惡劣建請重判

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區朱姓藝術團團長涉嫌以檢查身體、確認身材等理由，對3名女團員性侵猥褻，其中一人拒絕後，還被他指稱「不正常」；台南地檢署認定他利用團長身分侵害團員，造成身心痛苦，犯後飾詞否認，態度惡劣，依強制性交、強制猥褻及權勢猥褻等8罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，朱姓男子擔任藝術團團長，3名被害女子均為團員，他涉嫌自2022年11月至去年6月間，在團內表演服房間或客廳，對其中一名女團員實施6次性侵或猥褻；朱強行脫下女子衣物，觸摸胸部，再強壓在女子身上，以手指性侵。

其中一次，朱以檢查身體為由要求女子脫去內衣，觸摸胸部，再要求她平躺，不顧拒絕及伸手制止，仍觸摸私密處，並說「你怎麼都不想要很奇怪，你怎麼都不會濕很奇怪，你這樣就是不正常」。

還有一次，朱強行擁抱女子並徒手觸摸其胸部，並不顧女子以言語及伸手制止，將其內衣扯下，以舌頭舔胸部並說「你的胸很可愛、很好吃」；檢方調查，朱另涉嫌強吻女子，去年6月又將手伸入女子衣內摸胸，再伸入褲內企圖觸摸私密處，遭女子抓手制止。

去年8月7日凌晨，朱涉嫌趁另一名團員離席，在會客室假意擁抱第二名女子，掀起她的衣物、撫摸胸部數秒並說「我以為你的胸部很小，但其實也還好」；女子因驚嚇而僵住無法反應，朱事後還說「我會最愛你」。

去年10月18日中午，朱又涉嫌以確認身材為由，掀開第三名女子內衣、觸摸胸部約10秒，接著要求查看下半身；女子試圖拒絕，他卻稱可以幫忙除毛，教一次就可以自己除，要對方不要往情色方向想；朱將女子帶至小房間，要女子脫下長褲及內褲，他以小剪刀修剪私密處毛髮。

結束後女子想要離開，朱卻拉住並觸摸其下體，詢問「為什麼會性冷感」；女子推開朱的手表示「我不要」，朱仍持續觸摸。女子數日後向余姓證人訴說遭侵害經過，表示想轉為兼職；3名女子後來提出告訴，也提供錄音、譯文及光碟。

朱在警詢、偵訊中否認犯罪，承認自己是藝術團負責人，3名女子均是團員，與3人沒有恩怨糾紛，但不否認有錄音中的對話；檢方查出，還有二名女子另案指訴遭朱權勢猥褻、權勢性交與強制猥褻，佐證朱利用團長身分，對團員、教導學生以慣用手法侵犯。

檢方依據第一名女子的精神鑑定報告，顯示她事後持續出現侵入性回憶、惡夢、自責、負面情緒、人際疏遠及睡眠困擾，迴避談論與事件相關記憶，對他人負向信念，具有顯著創傷後壓力症候群相關症狀，與所述性侵經驗高度相關。

檢方將朱依2次強制性交、5次強制猥褻及1次權勢猥褻罪嫌起訴，認定犯意各別、行為互殊，請求分論併罰；檢察官請法院審酌朱犯後飾詞否認，態度惡劣，其身為藝術團團長，竟利用此機會對涉世未深之團員伸出魔爪，造成身心痛苦，建請從重量刑，以示懲處。

台南市東區朱姓藝術團團長涉嫌以檢查身體、確認身材等理由，對3名女團員性侵或猥褻，其中一人拒絕後，還被他指稱「不正常」。聯合報系資料照
台南市東區朱姓藝術團團長涉嫌以檢查身體、確認身材等理由，對3名女團員性侵或猥褻，其中一人拒絕後，還被他指稱「不正常」。聯合報系資料照

台南 猥褻 性侵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南兼課教練潛入國中女廁企圖偷拍狡辯上廁所 女學生指認身上香水味

男突遭脫褲握住猥褻「身心受創」 按摩師竟辯：基於善意幫舒緩

獸父應酬後起色心...趁繼女熟睡性侵 辯酒醉斷片二審維持3年4月

月薪22萬免上班？老師「請病假16年」竟爽領全薪 擁兩房還偷經營副業

相關新聞

台南兼課教練潛入國中女廁企圖偷拍狡辯上廁所 女學生指認身上香水味

台南市安南區一所國中趙姓前兼課教練涉嫌躲進校內女廁，將手機伸過隔板，企圖偷拍未成年女國中生如廁，遭對方察覺，女生聞到他身上的香水味，指認與趙使用香水相符；趙辯稱左腳無法蹲下，才到女廁等候使用坐式馬桶，台南地檢署依拍攝少年性影像未遂罪嫌起訴。

台南藝術團團長猥褻、性侵3女團員 南檢批飾詞狡辯、態度惡劣建請重判

台南市東區朱姓藝術團團長涉嫌以檢查身體、確認身材等理由，對3名女團員性侵或猥褻，其中一人拒絕後，還被他指稱「不正常」；台南地檢署認定他利用團長身分侵害團員，造成身心痛苦，犯後飾詞否認，態度惡劣，依強制性交、強制猥褻及權勢猥褻等8罪嫌起訴，建請從重量刑。

獸父應酬後起色心...趁繼女熟睡性侵 辯酒醉斷片二審維持3年4月

台中市一名男子應酬後返家，竟趁未成年繼女熟睡時潛入房間，吸吮其胸部、性侵得逞。一審依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處男子3年4月。男子辯稱酒後斷片、以為在作夢，請求依減刑規定處理並爭取緩刑，向台中高分院提起上訴。二審勘驗監視器發現，男子犯案時步伐穩健、能自行拿取潤滑液，認定其辨識能力未降低，駁回上訴維持原判。

幫前男友收拾物品竟遭硬上...色男扯合意性交 二審判刑4年2月

台中市簡姓男子不滿被提分手，趁前女友登門搬家及商討債務時，將對方強壓在沙發上性侵得逞，導致女方事後崩潰自殘、罹患創傷後壓力症候群。一審依強制性交罪判處簡男有期徒刑4年2月，簡男不服上訴，堅稱是合意性交，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。