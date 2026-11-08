台南藝術團團長猥褻、性侵3女團員 南檢批飾詞狡辯、態度惡劣建請重判

台南市東區朱姓藝術團團長涉嫌以檢查身體、確認身材等理由，對3名女團員性侵或猥褻，其中一人拒絕後，還被他指稱「不正常」；台南地檢署認定他利用團長身分侵害團員，造成身心痛苦，犯後飾詞否認，態度惡劣，依強制性交、強制猥褻及權勢猥褻等8罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，朱姓男子擔任藝術團團長，3名被害女子均為團員，他涉嫌自2022年11月至去年6月間，在團內表演服房間或客廳，對其中一名女團員實施6次性侵或猥褻；朱強行脫下女子衣物，觸摸胸部，再強壓在女子身上，以手指性侵。

其中一次，朱以檢查身體為由要求女子脫去內衣，觸摸胸部，再要求她平躺，不顧拒絕及伸手制止，仍觸摸私密處，並說「你怎麼都不想要很奇怪，你怎麼都不會濕很奇怪，你這樣就是不正常」。

還有一次，朱強行擁抱女子並徒手觸摸其胸部，並不顧女子以言語及伸手制止，將其內衣扯下，以舌頭舔胸部並說「你的胸很可愛、很好吃」；檢方調查，朱另涉嫌強吻女子，去年6月又將手伸入女子衣內摸胸，再伸入褲內企圖觸摸私密處，遭女子抓手制止。

去年8月7日凌晨，朱涉嫌趁另一名團員離席，在會客室假意擁抱第二名女子，掀起她的衣物、撫摸胸部數秒並說「我以為你的胸部很小，但其實也還好」；女子因驚嚇而僵住無法反應，朱事後還說「我會最愛你」。

去年10月18日中午，朱又涉嫌以確認身材為由，掀開第三名女子內衣、觸摸胸部約10秒，接著要求查看下半身；女子試圖拒絕，他卻稱可以幫忙除毛，教一次就可以自己除，要對方不要往情色方向想；朱將女子帶至小房間，要女子脫下長褲及內褲，他以小剪刀修剪私密處毛髮。

結束後女子想要離開，朱卻拉住並觸摸其下體，詢問「為什麼會性冷感」；女子推開朱的手表示「我不要」，朱仍持續觸摸。女子數日後向余姓證人訴說遭侵害經過，表示想轉為兼職；3名女子後來提出告訴，也提供錄音、譯文及光碟。

朱在警詢、偵訊中否認犯罪，承認自己是藝術團負責人，3名女子均是團員，與3人沒有恩怨糾紛，但不否認有錄音中的對話；檢方查出，還有二名女子另案指訴遭朱權勢猥褻、權勢性交與強制猥褻，佐證朱利用團長身分，對團員、教導學生以慣用手法侵犯。

檢方依據第一名女子的精神鑑定報告，顯示她事後持續出現侵入性回憶、惡夢、自責、負面情緒、人際疏遠及睡眠困擾，迴避談論與事件相關記憶，對他人負向信念，具有顯著創傷後壓力症候群相關症狀，與所述性侵經驗高度相關。

檢方將朱依2次強制性交、5次強制猥褻及1次權勢猥褻罪嫌起訴，認定犯意各別、行為互殊，請求分論併罰；檢察官請法院審酌朱犯後飾詞否認，態度惡劣，其身為藝術團團長，竟利用此機會對涉世未深之團員伸出魔爪，造成身心痛苦，建請從重量刑，以示懲處。