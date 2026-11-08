台南兼課教練潛入國中女廁企圖偷拍狡辯上廁所 女學生指認身上香水味

台南市安南區一所國中趙姓前兼課教練涉嫌躲進校內女廁，將手機伸過隔板，企圖偷拍未成年女國中生如廁，遭對方察覺，女生聞到他身上的香水味，指認與趙使用香水相符；趙辯稱左腳無法蹲下，才到女廁等候使用坐式馬桶，台南地檢署依拍攝少年性影像未遂罪嫌起訴。

起訴指出，趙姓男子之前擔任該國中兼課教練，涉嫌於去年12月4日下午2時6分左右，進入女廁隔間，趁女學生在隔壁坐式馬桶如廁時，開啟自己iPhone 16 Pro Max手機鏡頭，從蹲式馬桶隔間上方伸向隔壁，企圖拍攝女學生身體隱私部位及性影像。

女學生聽見廁間外傳來聲響，並聞到趙身上的香水味，當場發現隔壁有人將手機伸入自己的廁間，鏡頭朝向她，趕緊離開；趙未能得逞，女學生之後告知班導師，報警處理，調閱監視器確認果然有趙進出女廁畫面。

趙在警詢、偵查中承認進入校內體育場女廁，但否認偷拍，辯稱「我左腳無法蹲下」，只有女廁設置坐式馬桶，自己進去是為了使用坐式馬桶，當時待在蹲式馬桶隔間，等候隔壁的人上完廁所。

女學生則在警詢、偵查中指證，有人持手機從隔板上方伸進她的廁間，企圖拍攝如廁過程；班導師也向警方表示，學生在案發隔天當面反映遭偷拍，訴說時情緒極為害怕。

檢方勘查現場，確認女學生使用的坐式馬桶，與趙所在的蹲式馬桶隔間相鄰，兩間廁所中間隔板高度約202公分、寬約4公分，手機可以從上方伸向坐式馬桶隔間；檢方另調閱監視器畫面，確認趙與女學生均有進出該女廁。

檢警並扣得趙使用的2瓶香水，女學生指認與當天聞到的香水味相符，成為檢方起訴鐵證；檢方認定，趙已著手拍攝少年性影像，但手機經數位鑑識未發現性影像，屬未遂犯，依法提起公訴，扣案手機聲請宣告沒收。