「世界上很多爸爸侵犯女兒嗎？」 少女泣訴揭獸父性侵

彰化縣1名男子性侵未滿14歲女兒，女兒不敢吐露，詢問生母「世界上有很多爸爸對自己的女兒侵犯嗎？」夏天反常穿長袖；男子矢口否認犯行。彰化地方法院審結，依未滿14歲女子犯強制性交罪等兩罪，應執行有期徒刑10年8月。可上訴。

判決書指出，男子與妻子於民國112年間兩願離婚，兩人約定所育未成年雙胞胎子女由生母撫養，寒暑假到生父住處，男子竟罔顧人倫，113年8月趁女兒入浴時進入浴室並坐在馬桶上，命令女兒面對面坐在他的大腿上，不顧女兒反對扶摟住女兒腰部遭行強制性交。事隔三天男子到1樓寢室，強行脫下女兒褲子，不顧女兒驚醒說不要，強制猥褻女兒1次。

受害少女去年以通訊軟體LINE詢問母親，寒假要不要回生父住處，在母親追問下吐露遭父親性侵，少女的母親帶女兒到醫院驗傷，並訴警究辦。

男子矢口否認犯行，辯稱：「以前我媽和前妻都說讓女兒自己洗，但她自己都洗不乾淨，我媽也發現女兒頭髮會臭，兩個小孩都會找我洗澡，我媽知道這件事，早就交代不要幫他們洗，但頭髮我會幫忙洗；當時女兒衣服還沒有脫，我因為天氣熱打赤膊，還強調請她不要脫衣服」。

少女的生母稱，女兒曾問「『世界上有很多爸爸對自己的女兒侵犯嗎？』但我沒針對這個問題回答，以為她是看電視新聞或劇情才問我這問題，沒有多想，後來她就傳訊息問說可不可以不要回去這麼多天。」

少女告訴法官：「每次要回去我爸爸家之前，阿嬤有時會問要不要回去爸爸家那裡讀國中，媽媽說沒關係你就直接回答就好，媽媽說這句話時我就想直接說出來（被性侵）」。少女的弟弟證稱，聽到浴室傳來叫聲，目擊姊姊（少女）哭泣。

彰化地院酌審，男子智識程度尚稱健全、家庭經濟生活不致匱乏的成年人，不盡保護教養未成年子女之責，對親生女兒強制性交、強制猥褻，亂倫行徑相當離譜，自始至終否認犯行，亦不曾尋求諒解、賠償損失，犯後態度不算良好，難有從輕量刑餘地，暨考量本案未伴隨危險、劇烈之暴力手段等一切情狀，依犯未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑9年；又對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年6月。應執行有期徒刑10年8月。