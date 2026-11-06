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書記官偷拍21女已入獄...又侵占贓物、拷貝私密影像 再判關4年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

士林地檢署前書記官林顥倫因偷拍多名女性如廁被判刑3年6月定讞，入監服刑中；他另趁管理贓物庫的機會，侵占手機、針孔攝影機等贓證物，還複製刑案偷拍影像，一審依侵占公有財物、公務員假借職務機會取得公務電腦電磁紀錄罪判刑5年，二審改判4年6月徒刑，最高法院今駁回上訴而定讞。

林顥倫2013年起在士林地檢署擔任書記官，並自2021年3月13日擔任贓物庫書記官，負責收受、管理、發還、銷毀贓證物等工作；他明知贓證物在案件確定後應依檢方命令處分，卻將應該銷毀的妨害秘密案贓證物，包含手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡數張等帶回住處。

林顥倫也藉管理贓證物庫機會，從地檢署偵查卷宗光碟中複製偷拍影像檔案至自己隨身碟內，損害檢方偵辦刑案保管公務電腦設備保密性；另藉機在警方將扣案證物繳交入庫後，取出證物記憶卡及手機，將偷拍案、妨害性自主案的相關影像複製到自己隨身碟。

檢方偵辦林顥倫偷拍案件時，指揮檢察事務官搜索林的住處，扣得相關手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡，還有存放偵查影像的隨身碟，因此揭發案情。

林顥倫自稱「生病了」，透過服藥已改善而無歹念，入監後很認真反省，希望能達成與妻子子女的承諾「早點回家」。一審認為林患有窺視症，犯後自白犯罪、繳回犯罪所得，且犯罪情節輕微而予以減刑，依侵占公有財物罪、公務員假借職務機會無故取得公務電腦設備電磁紀錄罪判刑5年。

二審開庭時，林顥倫談及家人淚灑法庭，並表示不知道何時產生性方面的偏差，他案發後做了諮商和輔導，仍然不知道原因，但他接受藥物控制、諮商之後，已經有改善了，他也不會逃避該負的責任。

二審認為林顥倫坦承犯行，且有捐款給犯罪被害人保護協會，因此撤銷改判4年6月徒刑。案經上訴，最高法院今認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

士林地檢署前書記官林顥倫。聯合報系資料照
士林地檢署前書記官林顥倫。聯合報系資料照

偷拍 書記官 侵占

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