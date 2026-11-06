網友控國中遭性侵拍裸照 遭影射竹縣某村長候選人駁斥提告

新竹縣北埔鄉近日爆出選舉爭議，有網友在Threads發文，指控某登記參選北埔村村長的候選人，高中時期涉嫌對當時仍是國中生的自己性侵，並拍攝裸照。貼文雖未指名道姓，但一名遭影射的村長候選人已在臉書發聲，嚴正否認相關指控，強調已向警方報案提告，交由司法釐清事實。

該名網友在Threads發文指出，目前登記參選新竹縣北埔村村長的人士，在高中時期曾涉嫌對當時還是國中生的自己性侵，並拍攝裸照。事後更將自己獨自留在北埔路邊，要求自行想辦法返家，當時只能憑著記憶步行一個多小時，直到竹東下公館才搭上公車回家。

發文者表示，這段經歷埋藏心中多年，如今看到對方出來參選，未來可能掌管地方事務、接觸村內孩童，讓自己感到非常不安，也擔心可能有其他人受害。

貼文曝光後引發網友關注，不少人留言「妹妹加油」、「太可怕了，幫高調」，也有人留言「高調」、「幫擴」，呼籲更多人關注此事。不過，原始貼文並未直接點名被指控者身分，相關指控目前也尚未經司法調查證實。

對此，遭影射的村長候選人在臉書發表聲明表示，近日網路出現匿名貼文，在沒有任何證據的情況下，憑藉不實敘述指控他高中時期涉及性侵。對於這項嚴重指控，他鄭重否認，並已正式向警方報案提告，取得受理案件證明單。

該名候選人強調，面對如此嚴重的指控，他會配合調查，交由司法釐清事實，捍衛自身清白與名譽。他也已聘請律師團隊，針對涉嫌散布不實內容的行為蒐證，將一併提出告訴。

該名候選人表示，理解外界對此事的關心，但呼籲各界在事實釐清前，不要轉傳未經查證的內容，也不要猜測或攻擊任何人。他感謝這段時間關心自己的朋友，並表示仍會繼續踏實做好工作。