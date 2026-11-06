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假好心幫麻吉安裝火災警報器 藏針孔偷拍友人私密影像判8月
黃姓男子熱心幫好友免費安裝火災警報器在臥室，卻趁機在住警器中夾藏針孔，鏡頭對準臥室及衛浴，將好友自慰、與女友性交等極私密性影像全數錄下，後來針孔被發現，好友氣得報警，高雄地院審理後，依無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑8月。
判決指出，黃男前年底前往好友住處，稱高樓層有火災隱患，好心提議好友可以在臥室加裝住宅火災警報器，好友認為黃男說的有理，便聽從他建議請黃男協助安裝。
不料黃男裝機時，趁機在住警器內夾藏針孔攝影機，陸續竊錄好友自慰、與女友性交及更衣等影像；某天黃男友人收到陌生人傳臉書私訊「你女友奶子香嗎」，友人驚覺房間恐遭人竊錄，報警後果然在住警器中發現夾藏的針孔，黃男也被檢方依無故攝錄他人性影像罪起訴。
高雄地院審理時，黃男雖坦承有安裝該裝置，但否認犯行，辯稱自己只是好意幫忙，不知道該設備具備錄影功能，還稱自己也是受害者，該假帳號也拿他的裸照脅迫他，他還曾去派出所求助。
但法院函詢警方，發現黃男根本未曾報案，甚至在案發後急忙刪除通訊紀錄。法官認為，黃男利用好友的信任，在屬於私人生活核心領域的臥房內長期偷拍性交等私密影像，嚴重破壞他人隱私，且犯後飾詞否認、未達成和解，依無故攝錄他人性影像罪判黃男徒刑8月，可上訴。
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