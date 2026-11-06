男突遭脫褲握住猥褻「身心受創」 按摩師竟辯：基於善意幫舒緩

台中黃姓按摩師在單人包廂替1名男子油壓按摩時，竟擅自脫他褲子問「你要射出來嗎」，對方嚇到閃躲仍遭黃徒手套弄，台中地院刑事庭依強制猥褻罪判黃6月徒刑；男子再求償208萬元，黃辯稱看他有反應「基於善意」才幫舒緩，民事庭判黃男、按摩業者應連帶給付男子18萬元，可上訴。

檢警調查，黃年2024年5月8日替男子按摩時，竟順勢拉下他褲子、徒手套弄生殖器問「你要射出來嗎？」對方嚇到閃躲並說「蛤？什麼跟什麼」，但黃仍繼續不停止以此猥褻，經對方報警提告。

檢方訊時，黃坦承男子沒要求生殖器保養服務，自己就用手觸碰他下體；男子也指證歷歷，表示當時在單人房接受按摩，卻突然遭碰觸生殖器，事後也因身心受創就診。

檢方查，黃男身形、體重較男子有優勢，當時男子雙眼被毛巾蓋住，且在密閉單人房，依現場環境狀態，黃已製造出使對方難以脫逃、不敢反抗心理狀態，依強制猥褻罪嫌起訴黃。

台中地院刑事庭審酌，黃猥褻男子造成他身心受創，犯後沒有和解、賠償，依強制猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金。

男子再提民事訴訟，主張遇害後就醫、精神撫慰金，對黃及按摩業者連帶求償203萬1684元；黃男抗辯稱，按摩結束前見男子有生理反應，「基於善意」替他舒緩服務才碰生殖器，並非不尊重他人性自主，且時間到就停止，碰觸時間不長、傷害非重大。

台中地院民事庭查，黃男猥褻刑事已判刑確定，另按摩業者對黃男有相當程度指揮、監督及管理權限，是民法所稱的雇用人，應連帶負損害賠償責任。

民事庭再根據雙方職業、學歷、收入及侵害程度等，認為男子精神撫慰金以15萬元適當，連同醫療費等，判黃男、按摩業者應連帶給付他18萬1684元。