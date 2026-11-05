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金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

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金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

金門邱姓軍人放假回台中和同婚的陳姓配偶相聚，2人因故口角邱情緒激動竟勒斃對方，伴屍3天後才向警方投案。檢方依殺人罪嫌起訴他，將由國民法官審理，台中地院發現，邱犯後上網查「抗辯事由」明顯有畏罪、滅證心態，裁定他11月18日起，第2次延長羈押2月，可抗告。

台中地院表示，6月18日裁定邱男羈押禁見3月，9月18日期滿第1次延長羈押2月，因11月17日即將屆滿，昨11月4日再訊問邱男，仍認為他涉犯殺人罪嫌疑重大。

中院說，邱遲至案發後2天才報警，可見他有有畏罪、規避刑責心態，且邱自稱上網查本案「可能抗辯事由」的舉動，並就死者死亡的成因存有認知差異，足認他有滅證之虞，加上其涉犯殺人是10年以上重罪，伴隨逃亡之虞，裁定邱11月18日起，第2次延長羈押禁見2月。

檢方起訴指出，邱男（24歲）和陳男2023年8月結婚，邱今年2月13日13時許，休假自金門返回台灣後，當天傍晚5點多和陳男在台中北區中清路租屋處。

直到2月16日晚上10點多，邱、陳因故發生爭執、扭打，邱激動下竟自陳後方將他抱住並推倒趴臥在地上，邱再以右手臂自陳背後勒住陳脖子、加壓固定。

陳男因頸部受壓迫窒息死亡，邱男直至2月19日中午11時20分，才到第二分局立人派出所報案，警方到場發現陳男陳屍租屋處，倒臥於臥室廁所前；檢方今年6月偵結，依家暴殺人罪嫌起訴邱，全案將由國民法官審理。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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