狼師冤案逆轉！南投師被控性侵獲無罪 提再審求復職遭駁回

南投縣黃姓國小教師，多年前遭指控在補習班內性侵未成年女學生，遭校方解聘。黃男歷經多年訴訟，刑事部分獲判無罪確定，為洗刷「狼師」污名並爭取復職，向台中高等行政法院提起再審之訴，中高行近日審結，認定黃男提出的證據在原審已充分斟酌，不符再審要件，判決駁回。

判決指出，黃男原為南投縣某國小教師，2013年5月間遭女學生指控，於1999年間利用在其住處三樓作為補習班的機會，多次對其撫胸、強制猥褻甚至性侵。

校方性平會調查後認定性侵屬實，建議解聘，校方隨後依當時的教師法規定予以解聘。黃男不服，歷經多次申訴與再申訴均遭駁回，行政訴訟也敗訴確定。

黃男主張，全案刑事部分已獲台中高分院判決無罪確定，獲刑事補償10萬5000元。他指出，校方調查報告中女學生的陳述與證人說詞矛盾，當年女學生前往婦產科就診的病歷記載「處女膜完整」，調查報告卻誤認為「破裂」，以此作為認定性侵的依據，調查程序有重大瑕疵。

黃男強調，他為教育付出心力，無法忍受終身背負「狼師」標記，盼透過再審洗刷冤屈，確認與校方的聘任關係存在。

台中高等行政法院審理指出，再審制度是針對確定判決有重大瑕疵的特別救濟程序。法官認為，黃男所提出的調查報告訪談內容、婦產科病歷資料等證據，在先前的行政訴訟程序中，法院皆已詳細斟酌並敘明取捨理由。

法官強調，至於刑事無罪判決及刑事補償書，僅是認定事實的結果，並非「證據」本身，不符合行政訴訟法所規定「發現未經斟酌之重要證物」的再審要件，認定黃男提起的再審之訴顯無理由，予以駁回，仍可上訴。