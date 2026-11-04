快訊

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

洗腎8年不舉怎麼偷情？嘉義人夫拿診斷證明抗辯 法官一句話破解

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名長期洗腎男子遭妻子控訴與女看護發生性行為，挨告侵害配偶權，男子辯稱洗腎多年造成勃起功能障礙，還提出醫院診斷證明，主張根本不可能發生性行為。不過，嘉義地院根據兩人LINE露骨對話，認定確實發生性行為，更表示性行為不以生殖器接合為限，駁回男子抗辯。一審判兩人連帶賠償25萬元，二審因夫妻離婚調解，改判女看護賠12萬5000元，全案確定。

判決指出，夫妻2018年10月結婚，丈夫自2017年起長期洗腎，2025年8月聘請女看護照顧生活起居。同月24日晚間，女看護前往男子住處過夜，隔天妻子返家發現女看護仍在屋內，懷疑兩人關係不單純，取得LINE對話紀錄後提告求償。

男子否認偷情，表示當晚身體不適，才請女看護到家照料，兩人分別在一樓沙發及二樓房間休息，並未發生性行為。他還提出醫院診斷證明，主張長期洗腎造成性慾低下、勃起功能障礙，無法與女看護發生性行為。

不過，法院調查發現，兩人隔天LINE對話涉及前晚親密行為，男子手機傳送「有到點嗎」，女看護回覆「有」，另有「爽」、「露骨」、「你都不怕賴被調出來喔」等訊息。法院認為，雙方對性愛話題毫不避諱，互動近似情侶調情，足以認定兩人發生性行為。

對於男子提出的勃起功能障礙診斷證明，法院表示，醫療證明僅記載勃起功能障礙，無法認定不能透過藥物或其他輔助方式發生性行為，況且性行為並非只有生殖器接合，也可能透過其他方式完成，因此不採信男子抗辯。

女看護則辯稱LINE露骨訊息是雇主言語性騷擾，自己擔心失去工作才敷衍回覆；男子也質疑訊息是妻子趁他洗腎時拿手機冒名傳送。法院查證，洗腎期間仍可使用手機，且女看護未能提出完整對話紀錄，認定兩人說法不足採信。

法院認定兩人共同侵害配偶權，一審判連帶賠償25萬元。不過，夫妻在二審期間調解離婚，約定婚姻期間其餘債權債務均不得再請求，法院認為丈夫賠償責任已因調解消滅，女看護也可扣除丈夫原應分擔的12萬5000元，改判女看護賠償12萬5000元及利息，全案不得上訴。

洗腎8年不舉怎麼偷情？嘉義<a href='/search/tagging/2/人夫' rel='人夫' data-rel='/2/189708' class='tag'><strong>人夫</strong></a>拿診斷證明抗辯，<a href='/search/tagging/2/法官' rel='法官' data-rel='/2/240218' class='tag'><strong>法官</strong></a>：性行為不以接合為限。聯合報系資料照
洗腎8年不舉怎麼偷情？嘉義人夫拿診斷證明抗辯，法官：性行為不以接合為限。聯合報系資料照

洗腎 嘉義 人夫 法官 性行為 生殖器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義知名零食電商配偶爆婚外情劈腿藥師、房仲與警察 他求償900萬

人夫偷吃女網友還搞大肚子...正宮怒告小三求償百萬獲賠30萬

舅舅在清粥小菜摻入FM2性侵外甥女友...判刑9年確定 民事再判賠80萬元

有巡路、也放警示錐仍要賠！嘉義女撞坑洞車報廢 縣府判國賠35萬

相關新聞

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，當時約20多人在產線作業，造成5人受傷、2人失聯。據了解，廠內存放丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（DMF）等化學溶劑，4樓儲存槽更傳出丁酮洩漏，環境部已派員監測空氣數值。

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年；竺後來重出江湖，又鎖定中風陳姓老翁帶去土地質押借貸再虐死他，法院一、二審依傷害致死罪判她12年，竺女今年在獄中服刑，又痛毆同房舍友一頓，台中地院再依傷害罪判她4月，可上訴。

「聽到巨大爆炸聲趕緊逃命！」松下湖口廠員工驚魂 逃出廠外已陷火海

新竹工業區內的「台灣淞下多層材料股份有限公司」於凌晨1時55分許爆發嚴重火災。湖口鄉長吳淑君現場受訪表示，據現場人員透露，起火前曾聽到似有外洩的「哧」聲巨響，員工隨即緊急撤離，不到一分鐘內後棟便發生爆炸。事故已造成5名員工受傷送醫，另有2人失蹤，消防人員研判可能受困於一樓或四樓，目前正持續搜救中。

女總務當白手套...3年收360萬回扣 桃園復興前區長曾志湘二審仍判12年

桃園市復興區前區長曾志湘任內利用辦理採購案機會，指使秘書室女總務蔡幸蓁擔任白手套，連續3年向包商吳淳洋索取360萬元回扣，一審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判曾12年徒刑，褫奪公權8年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判曾12年徒刑，可上訴。

嘉義東石傳小貨車驚險側翻 7名印尼男擠同車全掛彩

嘉義縣東石鄉台17線北上115公里處今早7時許發生車禍事故，一輛小貨車不明原因翻覆，車身側躺路上、底盤朝外，占用全線2車道，車上載運的鐵管及物品散落一地，現場一片狼藉，7名印尼籍男子受傷送醫，所幸均意識清楚，事故原因仍待警方調查。

明泰科技收購仲琦內線交易已虧8萬 法官判董事緩刑再命繳30萬

網通大廠明泰科技2019年斥資48億元私募、公開收購仲琦科技，時任董事馬嘉隆被控在限制交易期間內買明泰股票，擬制性損失8萬250元，檢方依證券交易法內線交易罪起訴馬，台北地院審理，今判馬有期徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付30萬元。可上訴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。