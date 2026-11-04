洗腎8年不舉怎麼偷情？嘉義人夫拿診斷證明抗辯 法官一句話破解

嘉義一名長期洗腎男子遭妻子控訴與女看護發生性行為，挨告侵害配偶權，男子辯稱洗腎多年造成勃起功能障礙，還提出醫院診斷證明，主張根本不可能發生性行為。不過，嘉義地院根據兩人LINE露骨對話，認定確實發生性行為，更表示性行為不以生殖器接合為限，駁回男子抗辯。一審判兩人連帶賠償25萬元，二審因夫妻離婚調解，改判女看護賠12萬5000元，全案確定。

判決指出，夫妻2018年10月結婚，丈夫自2017年起長期洗腎，2025年8月聘請女看護照顧生活起居。同月24日晚間，女看護前往男子住處過夜，隔天妻子返家發現女看護仍在屋內，懷疑兩人關係不單純，取得LINE對話紀錄後提告求償。

男子否認偷情，表示當晚身體不適，才請女看護到家照料，兩人分別在一樓沙發及二樓房間休息，並未發生性行為。他還提出醫院診斷證明，主張長期洗腎造成性慾低下、勃起功能障礙，無法與女看護發生性行為。

不過，法院調查發現，兩人隔天LINE對話涉及前晚親密行為，男子手機傳送「有到點嗎」，女看護回覆「有」，另有「爽」、「露骨」、「你都不怕賴被調出來喔」等訊息。法院認為，雙方對性愛話題毫不避諱，互動近似情侶調情，足以認定兩人發生性行為。

對於男子提出的勃起功能障礙診斷證明，法院表示，醫療證明僅記載勃起功能障礙，無法認定不能透過藥物或其他輔助方式發生性行為，況且性行為並非只有生殖器接合，也可能透過其他方式完成，因此不採信男子抗辯。

女看護則辯稱LINE露骨訊息是雇主言語性騷擾，自己擔心失去工作才敷衍回覆；男子也質疑訊息是妻子趁他洗腎時拿手機冒名傳送。法院查證，洗腎期間仍可使用手機，且女看護未能提出完整對話紀錄，認定兩人說法不足採信。

法院認定兩人共同侵害配偶權，一審判連帶賠償25萬元。不過，夫妻在二審期間調解離婚，約定婚姻期間其餘債權債務均不得再請求，法院認為丈夫賠償責任已因調解消滅，女看護也可扣除丈夫原應分擔的12萬5000元，改判女看護賠償12萬5000元及利息，全案不得上訴。