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中壢中美路出現遛鳥俠…想嚇路人不成反被罵跑 中壢警循線查獲57歲男

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

有民眾於2日在Threads發文，指出桃園市中壢中美路一段出現遛鳥俠，中壢分局主動掌握訊息後，隨即介入調查，積極聯繫當事人主動追查，於今（3）日19時20分查獲57歲廖姓男子到案，全案依公然猥褻等罪嫌偵辦。

貼文指出，民眾拍下朋友遇到露鳥俠氣憤的當下狀況，被罵走的男子身穿紅色衣服，眼見女子對自己露鳥不但不怕，還敢反擊，當下落荒而逃離開現場。

經了解，2日22時5分許，A女等5人在騎樓聊天時，發現一名男子裸露下體並做出猥褻動作，男子遭發現後隨即徒步離去，被害人隨即相關情形隨後發布於社群平台，提醒民眾注意。

中壢派出所獲悉相關資訊後，主動聯繫當事人了解經過製作筆錄，循線掌握廖男身分一日內查緝到案。警詢後依法偵辦。

中壢分局分局長林鼎泰表示，警方重視每一件影響民眾人身安全的事件，將持續主動掌握社群輿情、積極查處不法，守護民眾安全。也提醒民眾，遇到不當滋擾時，應先確保自身安全，並撥打110報案，保留相關影像及線索，協助警方迅速追查。

有民眾於2日在Threads發文，指出桃園市中壢區中美路一段出現遛鳥俠，中壢分局主動掌握訊息後，隨即介入調查，於今（3）日19時20分查獲57歲廖姓男子到案。圖／中壢分局提供
有民眾於2日在Threads發文，指出桃園市中壢區中美路一段出現遛鳥俠，中壢分局主動掌握訊息後，隨即介入調查，於今（3）日19時20分查獲57歲廖姓男子到案。圖／中壢分局提供

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