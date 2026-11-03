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攀岩教練涉性騷一、二審被有罪 可否私人授課教育單位未說明
一名羅姓攀岩教練多次以語言、肢體性擾騷女學員，一審、二審都被判處有期徒刑1年2月，卻傳出他繼續在攀岩場指導，引起家長恐慌。彰化縣教育處今表示，這名教練不會再進入校園授課。因案件尚未定讞，教育處未說明是否採取相關措施。
據了解，羅姓攀岩教練今年被民意代表踢爆，以指導過國手的威權強勢姿態，迫使學員不敢發出異議，實際上經常在語言、肢體方面性騷擾未成年女學員，並以攀岩「保護安全」、「放鬆肌肉」為由，碰觸或趁機撫摸胸部、臀部與大腿，甚至說出「我看你的胸部很大，我也會想摸。」去年還把手伸入學員的衣服內撫摸胸部，聲稱是按摩後頸，引起學員強烈反抗。
羅姓攀岩教練的行為被告上法院，一審、二審均判刑1年2月，彰化近日傳出他仍在攀岩場任教，引發家長擔憂。彰化縣府社會處指出，羅姓教練一審被判刑後，社會處已依「兒童及少年福利與權益保障法」公開他的姓名讓社會大眾知悉。
教育處表示，羅姓教授任教的民間攀岩場因不符合相關規定，今年10月結束營運，至於他曾在縣內多所學校授課，若相關刑事案件判決確定，學校可透過系統查詢相關紀錄，他便不會再進入校園授課。
羅姓教練是否繼續私人授課，教育處以目前案件尚未定讞，並未進一步說明是否採取相關措施。
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