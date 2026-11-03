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黑道大哥疑不滿外籍看護表現差 脫衣、毆打還餵毒猥褻 一家三口遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名吳姓黑道大哥今年9月6日疑不滿照顧吳母的印尼籍女看護工作表現不佳，竟夥同周姓妻子和兒子，持菜刀強逼女看護全裸，趁機強摸胸部猥褻，並毆打、凌虐，摔壞看護手機限制其行動，過程中還逼迫對方喝下摻有FM2的飲料。台北地檢署依強制猥褻、妨害自由、毒品等罪起訴吳男一家三口。

起訴指出，今年9月6日晚間至8日凌晨，吳男以工作表現不佳為由，將印尼籍女看護約出，不顧對方反抗強吻女方額頭、摟肩遭拒。吳男於是叫來妻子，2人聯手將看護帶回住處2樓聯手毆打，甚至持菜刀強逼女看護脫光全身衣物，撫摸其胸部、乳頭。

之後，吳男繼續以嘴撕咬對方嘴唇及左腳大拇指加以凌虐，將其手機摔壞斷絕外界聯繫，還強迫外籍看護喝下摻有第三級毒品FM2的飲料，藉此控制其行動，並交由吳子看管。

所幸因外籍女看護的友人連續兩天聯絡不上她，察覺有異報警，9月8日凌晨2時35分警方趕往吳男住處破門，救出全身遍體鱗傷、意識不清的女看護，當場逮捕負責看守的吳子，並拘提吳男夫婦到案。

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一名吳姓黑道大哥夥同周姓妻子和兒子，持菜刀強逼印尼籍女看護全裸摸胸、毆打、凌虐還餵毒，一家三口遭北檢起訴。圖／AI生成
一名吳姓黑道大哥夥同周姓妻子和兒子，持菜刀強逼印尼籍女看護全裸摸胸、毆打、凌虐還餵毒，一家三口遭北檢起訴。圖／AI生成

黑道 猥褻 外籍看護

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