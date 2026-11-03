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嘉義國小游泳教練涉性侵學童 AI換臉製裸照恐嚇、檢求重刑15年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某國小游泳教練遭控利用教學機會，涉嫌對多名學童猥褻、性侵，甚至與少女發生性行為，還利用AI技術合成不實裸照，威脅學童拍攝私密影像，部分影像更遭轉傳。嘉義地檢署查出共有10名學童受害，犯罪時間最早可追溯至2019年，近日偵查終結，依兒童及少年性剝削防制條例、妨害性自主及恐嚇等罪嫌提起公訴，並請求法院從重量刑，定應執行有期徒刑至少15年。

起訴書記載，38歲林姓男子原任嘉義縣某國小游泳教練，明知受教學童均未滿14歲，仍涉嫌利用師生間的信任關係犯案。檢方認定，他在游泳教學期間，多次違反學童意願觸摸身體，其中2名被害學童分別遭猥褻約20次及5次；另有1名12歲女童，自2024年9月至2025年11月間，遭林男發生性行為約20次，並被拍攝或要求自行拍攝私密影像約10次。

除了實際接觸學童，林男還涉嫌利用AI技術製作不實性影像。檢方查出，他擷取學童Instagram、Threads等社群平台照片及影片，透過Telegram群組「AI脫衣換臉黑科技」合成裸露影像，再傳送給被害人，威脅若不配合拍攝真實私密照片，就要將合成影像公開至社群平台或學校網站。

其中1名11歲學童收到合成影像及恐嚇訊息後，未依要求回應，選擇報警求助。另有學童因擔心影像遭公開，被迫拍攝多張私密照片。

檢方另查出，林男曾以代為儲值手機遊戲「傳說對決」為由，取得學童臉書及IG帳號登入權限，發現帳號內存有私密影像後，以告知家長、學校作為威脅，要求學童持續拍攝影像。其中1名12歲學童被迫拍攝約10次，相關影像甚至遭林男擅自傳送給其他學童觀看。

林男也涉嫌冒用網路男友身分，透過假帳號向學童索取私密影像，另以遊戲儲值8000元為由，要求學童付款或拍攝裸照，取得影像後再持續脅迫。

嘉義地檢署表示，檢察官林俊良指揮嘉義縣警察局民雄分局偵辦，警方於2025年11月19日持搜索票前往林男民雄住處搜索，查扣iPhone手機1支，經數位鑑識及比對被害人證詞、對話截圖等證據，逐步釐清案情。起訴書記載，林男在警詢及偵查中坦承全部犯罪事實。

檢方依兒童及少年性剝削防制條例、刑法對未滿14歲之人性交、加重強制猥褻、製作不實性影像及恐嚇等罪嫌提起公訴，並請求沒收相關性影像。

檢方表示，林男身為教練，卻利用學童對師長的信任犯案，部分被害人長期處於恐懼狀態，對身心發展造成嚴重傷害，因此請求法院從重量刑，定應執行有期徒刑至少15年。全案已起訴，尚待法院審理判決。

嘉義游泳教練涉侵害10學童，AI合成裸照威脅拍私密影像，檢求刑15年。聯合報系資料照
嘉義游泳教練涉侵害10學童，AI合成裸照威脅拍私密影像，檢求刑15年。聯合報系資料照

嘉義 裸照 性侵

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