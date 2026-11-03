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海神啦啦隊員高雄街頭遇噁男 遭言語騷擾錄影求自保
台灣職籃高雄全家海神啦啦隊「美人魚學姐」成員LIA昨天騎車在高雄市區，疑遭陌生男子尾隨約20分鐘後，對方竟突然對她開口講猥褻言語，令她嚇得花容失色。她事後在社群平台揭露遭遇，引發網友熱議。LIA約4小時隨即刪除貼文。
全家海神啦啦隊LlA在社群發文指出，昨天下午2時許，她騎車行經左營區博愛四路，發現1名男子一路出現在她附近，前後約20分鐘。她察覺異狀後，沒想到男子竟對她說出令人不舒服的言語。
她表示，當時穿著長袖、長褲，並沒有暴露，腳上穿著高跟鞋，男子卻對她說：「小姐，妳的腳趾頭很白很嫩，我可以舔一下嗎？」讓她感到相當噁心。
LlA坦言，因為手機架在車上，沒有拍下男子長相，當下不敢表現得太兇，是擔心對方可能持有武器，自己又無力反抗；也怕拿手機朝對方錄影激怒對方，引發衝突。
貼文曝光後，不少網友留言聲援，有人感嘆「台灣女人真的太可憐了，被騷擾還是溫溫柔柔的回話」，也有人建議她報警，認為男子行為可能涉及跟蹤騷擾防制法。
對於網友建議安裝線上報APP，遇到跟蹤或可疑騷擾時可以立即錄影、報案。LlA回應，她對左營區不熟悉，一開始也以為只是男子與她剛好走同一條路，後來愈想愈不對勁才開始錄影，沒想到錄影後不久，男子就說出「噁爛話」，讓她當下不知所措。
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