他設局女子脫衣約少年視訊裸聊 再側錄性影像恐嚇勒索

台南市李姓男子與一名成年女子聯手，以視訊裸聊誘使未成年少年脫衣，擷取私密影像後，再恐嚇不付錢就傳給臉書、IG好友，還揚言叫賣影片；少年報警，李否認犯行，辯稱警方還原手機沒找到影像，法院依無故重製少年性影像、成年人對少年恐嚇取財未遂罪，判刑2年6月。可上訴。

判決指出，李姓男子去年6月2日以自己使用的手機門號註冊LINE帳號，讓身分不詳的成年女子使用，於同月5日聯繫少年聊天，7日凌晨邀約視訊裸聊；女子先開啟視訊脫衣，少年見狀不疑有他，也脫去衣物，女子在過程中擷取重製少年的裸體性影像。

視訊結束後，李隨即傳送影像及恐嚇訊息，聲稱「我圖財，你給錢」，若不付款，就會向少年的臉書、IG好友散布影像，叫賣影片；還宣稱有200個臉書帳號，每個帳號加入500個社團，另有200個IG帳號，「直接可以上明天的頭條新聞」，只要付錢就刪除少年資料。

李稱「我們也不想為難你，只是圖點小錢」，傳訊保證付款後刪除所有影片，不會備份或繼續騷擾，催促「十分鐘買賣不拖時間，要不要解決一句話」；少年心生畏懼，報警處理，台南市警方循線將李逮捕送辦。

偵訊時，李承認門號由母親申辦，案發期間都是自己使用，但否認參與重製影像及恐嚇，辯稱警方還原他的手機，並未找到少年的性影像，視訊脫衣截圖及發訊息恐嚇要錢，「不是我做的」。

台南地院認為，涉案LINE帳號以李使用的門號申請，註冊時須接收驗證碼，經持有人確認才能開通，李不可能不知情；通聯及網路歷程也顯示，案發前後門號均插在同一支手機使用。

且警方另案查扣李男手機，發現手機序號與電信紀錄僅最後一碼不同，經函詢電信公司，確認尾碼是檢查碼，通聯紀錄一律以「0」呈現，前14碼相同即可視為同一手機序號；法院據此認定帳號由李申請，與女子有犯意聯絡及行為分擔，辯詞不足採信。

法院審酌，李明知對方為12歲以上未滿18歲未成年少年，對性自主及隱私的判斷能力尚未成熟，仍重製性影像、恐嚇取財，侵害少年性隱私自主權；李犯後未承認錯誤，也未和解取得原諒，未見悔意，分別判刑1年10月、1年，合併應執行2年6月。