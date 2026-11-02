扯！失聯泰國移工當街押走夜歸女 辯「認錯人討債」 猥褻得逞遭重判

一名泰國籍失聯移工塔納猜今年5月間在南投縣水里鄉，當街將獨自夜歸的女子強押上機車載往堤防，不僅強行脫褲撫摸下體猥褻，還痛毆對方成傷。塔納猜落網後，瞎扯「以為是欠錢的越南妹」，還辯稱不小心碰到。一審依強制猥褻罪重判他有期徒刑2年6月，並於執行完畢後驅逐出境。

判決指出，泰國籍失聯移工塔納猜，在2026年5月17日晚間9時許，騎著未懸掛車牌的機車，在南投縣水里鄉街頭隨機尋找目標。他見一名女子獨自步行，假借問路靠近，隨即徒手痛毆女子頭臉，導致女子倒地。女子試圖爬行並拿手機求救，塔納猜竟搶走手機，並強行將女子押上機車，載往信義鄉一處人煙稀少的堤防。

抵達堤防後，塔納猜不顧女子反抗，單手將她壓制在機車坐墊上，另一手強行褪去女子的內外褲至臀部一半，並伸手撫摸其外陰部猥褻得逞。隨後，塔納猜再度將女子推倒在地痛毆，才騎車逃離現場。女子身心受創，全身多處撕裂傷、擦挫傷，甚至連牙齒都被打斷，憤而報警。

塔納猜落網後，坦承打人並押送女子至河堤，矢口否認強制猥褻。他辯稱以為對方是欠他錢的越南女子，當時是為了搶她放在牛仔褲前口袋的錢，因為對方掙扎褲子太鬆才「不小心拉下來並碰到皮膚」。

南投地院法官審理時，根據驗傷單及被害人殘破的內外褲，認定必須施加相當大的拉力才會造成衣物毀損，戳破塔納猜「不小心」的謊言。法官認為，縱使他真的認錯人，也不影響其犯罪事實。

法官審酌，塔納猜身為失聯移工，竟為逞私慾當街擄人施暴，犯罪手法極其惡劣，不僅嚴重侵害被害人身體自主權，更對社會治安造成極大危害。考量其犯後未與被害人和解、未能獲取原諒，依強制猥褻罪判刑2年6月，刑期執行完畢後驅逐出境。

案經上訴，台中高分院近日審結，認定一審判決無違誤，駁回上訴，維持原判2年6月，全案尚未確定。