台南理貨員14年來三度潛入大學女廁偷拍女大生 從用相機到智慧型手機

台南市陳姓男子已二度潛入大學女廁被逮遭判刑，今年仍故技重施，戴手套持手機伸入大學女廁隔間下方，接連偷拍2名女大生如廁，其中一人察覺有異報警；陳認罪，賠償其中一人15萬元，法院依2個無故攝錄他人性影像罪，各判刑5月、3月，合併應執行6月。可上訴。

判決指出，陳姓男子分別在2012、2014年潛入新市區、麻豆區大學女廁，以照相機竊錄女子隱私部位；其中2012年9月5日他為偷拍，竟在女廁從中午12時21分待到下午3時許，其他女生因第3間廁所關門已久，擔心裡面的人發生意外而請教官處理，沒想到抓到陳。

陳被判刑3月，緩刑2年，緩刑期間又偷拍，再被判刑3月。

今年4月21日下午3時45分、4時32分許，陳又潛入新市區一所大學校園女用廁所，戴著手套將iPhone 16 Pro手機伸入隔間下方縫隙，朝上拍攝2名女子如廁時裸露的身體隱私部位；其中一名女子發現異狀報警，將陳遺留現場的手套交給警方查扣。

警方調閱監視器循線追查，同年5月6日下午持搜索票到陳的住處搜索，查扣手機及硬碟，確認偷拍犯行；陳在警詢、偵查及法院審理時均承認犯行，法院比對2名女子證詞、指認紀錄、監視器畫面、鑑定書及手機內偷拍影像等證據，認定事證明確，應依法論科。

法院指出，陳拍攝女子如廁時裸露的身體隱私部位，在不同時間、對不同被害人分別起意偷拍，應分論併罰；陳已有類似妨害秘密前科，卻未記取教訓，為滿足私慾再到大學校園廁所偷拍，毫不尊重、嚴重侵害他人的性隱私，造成被害人精神不安、心理壓力與陰影，也容易使出入公共場所者產生恐慌。

法院審酌，陳犯後始終認罪，已與其中一名女子調解成立，並支付15萬元賠償，不過對方仍不同意撤告；他也曾尋求與另一名女子和解，但雙方對賠償金額有歧見，未能調解；衡量陳大學畢業、從事理貨員工作，無人需其扶養等情，分別判刑5月、3月，應執行刑6月，犯案手機均宣告沒收。