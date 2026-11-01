18歲男網遊引誘國中女生自拍裸照 始終認罪道歉調解獲緩刑

楊姓男子透過網路遊戲結識國中女生，在網路交往後提議互傳私密影像，誘使女生自拍2張性影像供他觀看；台南地院認定構成引誘少年自行拍攝性影像罪，考量楊犯案時剛滿18歲，女生傳送後立即收回，雙方已調解、酌減其刑，判刑1年8月、宣告緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。

判決指出，台南市楊姓男子2024年11月透過網路遊戲「蛋仔派對」認識女生，之後以LINE聊天，已知對方就讀國中、未滿18歲，仍於去年3、4月間，利用情侶交往的私密對話情境，逗引提議雙方互傳隱私部位影像；女生同意後，以手機自拍2張性影像裸露胸部或下體，透過LINE傳給楊觀看。

女生雖然隨即收回照片，家長仍發現有異通知學校，經相關單位通報警方，循線查出楊涉案，並查扣他的手機；楊從警詢、偵查到法院審理均承認犯行，檢方比對女生及母親證詞、LINE對話、學校性平調查報告等資料，依兒童及少年性剝削防制條例起訴。

法院指出，「引誘」包括勸導、誘惑，使原本無意拍攝者產生自拍意思，也包括對已有意願者慫恿、鼓勵；楊利用女生年少、對兩性關係好奇，透過私密對話及互傳影像的提議，誘使她自拍，已構成犯罪，2張照片是在密集聊天過程中接續拍攝、傳送，依接續犯論以一罪。

法院認為，本罪法定刑為3年以上、10年以下，楊犯案時剛滿18歲，雙方均認知當時是情侶關係，女生傳送影像後立即收回，也無證據證明楊仍保有檔案，後續可能造成的影響較低；楊始終認罪，與女生及法定代理人調解成立，表示不願追究，獲得原諒，亦已依約完成公益捐款，可見有意彌補。

法院審酌，若判處法定最低刑3年仍嫌過重，依刑法第59條酌減；衡量楊沒有前科、現服役中、家庭為中低收入戶及生活狀況，認為經偵審程序及刑罰宣告後應知警惕，判刑1年8月，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束。因數位影像刪除後仍可能還原，涉案手機宣告沒收。