上104找工作卻掉入陷阱...彰化少女淪養生館半套按摩師 業者下場曝光

彰化縣一名少女透過求職網站應徵按摩師，彰化「水〇〇養生館」及「女〇〇時尚會館」的陳姓負責人與魏姓櫃台人員明知她未成年，仍安排她為男客提供「半套」性服務長達4個月。一審依兒少性剝削等罪，分別判處陳1年7月、魏1年6月。2人上訴請求輕判，台中高分院近日駁回上訴，維持原判。

判決指出，陳姓負責人自2024年11月底起經營「水〇〇養生館」，2025年9月再以他人名義開設「女〇〇時尚會館」，並雇用魏姓等人擔任櫃台。2店由女按摩師為男客按摩並以手提供性服務，每小時收費1700元、90分鐘2500元，店家每節抽成700元至1000元。

2025年7月初，少女透過104求職網應徵，陳、魏2人明知她未滿18歲，仍安排她在2店接客，直到同年11月10日。警方獲報後，於同年11月26日晚間搜索2店，當場查獲成年女子與男客進行性交易，並循線查出全案。

彰化地院審理時，2人坦承犯行，並已與少女及其母親調解成立、付清賠償。法官考量少女是為賺錢而自願從事，2人也未違反她的意願，依刑法第59條酌減其刑。

2人另因容留3名成年女子猥褻，各犯3罪，陳應執行8月、魏應執行6月，均可易科罰金。陳因有賭博前科，不符緩刑要件，另沒收犯罪所得約10萬元。

上訴後，陳男辯稱是因少女需繳學費及罰單才僱用她，家中還有3名子女及長輩要扶養；魏則稱學歷不高，只是受雇者。

台中高分院近日審結，減刑後的處斷刑範圍為1年6月至6年11月，原審已屬低度量刑，有利情狀也都已審酌，因此駁回上訴。全案仍可上訴。