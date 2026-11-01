屏東牧師趁接送課輔女童伸狼爪辯稱關懷 法院判刑5年8月

屏東縣一名牧師曾男創辦協會開設課輔班，利用開車接送學童上下課機會，對4名國小女童伸狼爪，摸大腿、胸部與背部，有女童表達「不要碰我」，仍遭不當肢體碰觸，全案因一名女童接受心理諮商時吐露遭遇而曝光。法院審理，曾男辯稱關懷，否認犯案，法院不採信，認定曾男犯30次強制猥褻，判處有期徒刑5年8月，可上訴。

判決指出，曾男是屏東某協會創始牧師兼總幹事，案發後已請辭，協會開辦課後輔導班多年，提供當地兒童課後照顧服務。曾男負責駕車接送學童，從2023年至2025年間，利用女童坐在副駕駛座時，趁機伸手撫摸身體。

4名被害女童未滿14歲，全案因一名女童接受心理諮商時，原本談論家庭問題時，卻突然提到牧師會不當觸碰她們身體。心理師發現她神情害怕，起初還不斷強調牧師妻子及老師已經處理，擔心事件曝光，經女童同意，心理師告知社工，社工確認後報案，全案曝光。

檢警調查，還有另外三名女童受害，曾男除趁開車犯案，也曾在協會停車場，趁一名女童等待母親空檔，觸摸女童背部，過程中也多次遭目擊。

有女童指證，曾男在接送途中多次觸碰她的肩膀、背部及大腿，高達20次。

判決指出，曾男否認強制猥褻，辯稱觸碰學童是出於關懷。辯護人主張，若有犯意，不可能選在公開場所或監視器拍攝範圍內碰觸女童，請求判無罪。合議庭認為，4名女童證述具體，與心理師、社工及目擊證人說法相互印證，不能因碰觸發生在公開場所，就認為沒有猥褻犯意。

合議庭審理認為，曾男身為協會創始牧師兼總幹事、課輔班司機，不思基於長輩身分，協助照護年幼學童，反而為滿足一己性慾，不僅破壞信賴，更造成女童心理創傷，曾男犯後否認、未向被害人道歉，未和解賠償，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，30罪分別判處3年2月至4年徒刑，合併定應執行5年8月。可上訴。