趁少女彎腰3次偷拍未果、男辯不知道她未成年 遭法官打臉判更重

陳姓男子去年6月間在美妝店趁少女彎腰屈膝時偷拍其裙底風光，經店員告知後少女報警，一審認他無故攝錄他人性影像未遂罪判6月，檢方不服上訴，二審認他三次偷拍未遂，甚有次約1分鐘時間近距離接觸少女，也稱她看起來應該不是成年人，認他犯拍攝少年性影像未遂罪改判10月。

檢方上訴，陳於原審準備程序中否認已預見女方可能為未成年人，並未就被訴事實全部為有罪陳述，非屬得行簡式審判程序情形，原審仍裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序並為判決，其組織不合法。

檢方指出，陳為本案犯行時，確實已預見女方可能為未滿18歲少年，仍持手機拍攝其裙底經內褲包裹臀部及大腿上方等部位，屬兒童及少年性剝削防制條例的性影像，所為應成立兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像未遂罪，請求撤銷原判決，更為適當合法的判決。

陳否認拍攝少年性影像，他辯稱，不知道女方是未成年人。辯護人說，陳自發現女方至犯行期間均未見到其正面樣貌，她於案發時並未穿制服，陳又排隊在她後方，無從見到正面樣貌，且目前青少年與成年女性日常穿著打扮實可能相差無幾，陳不知且無從預見女方為未成年人。

台南高分院合議庭指出，陳於去年6月19日下午1時38分，在店內結帳櫃台前排隊，少女則穿著短裙在陳前方排隊結帳，她又離開結帳櫃台至貨架選購商品，陳即尾隨她至貨架旁，趁她不注意時，於同日下午1時38分31秒、38分36秒、38分45秒，三度彎腰屈膝，持手機自下方向上拍攝其裙底影像，但未能攝得影像，並經原審當庭勘驗監視錄影器畫面無訛。

合議庭表示，少女於本案案發時為15歲，甫自國中畢業，身高156公分，又案發當天進入店內時穿著白色衣服、黑色短裙及紫色外套，未化妝，也未戴口罩。

經當庭勘驗店內監視錄影器畫面，少女在櫃台排隊結帳時，陳與她距離很接近，之後她天真爛漫地走去旁邊貨架瀏覽商品，看似學生模樣，一般人應可判斷為未成年女子無訛。且陳有約1分鐘之時間近距離接觸她，甚至持手機拍攝其裙底，可由此期間接觸察知她為未成年人，

同時，陳於原審羈押訊問時供稱，女方看起來不像成年人，於原審審理時也供稱，女方看起來應該不是成年人，與本院勘驗所知一般人觀察女方結果相符。