人妻偷吃懷孕APP竟通知老公 年薪400萬工程師告待業小王判賠20萬

年薪400萬、在新竹上市公司擔任主任工程師的張男，手機突然跳出妻子在APP輸入第三胎懷孕資訊的連動通知，才知妻子在交友軟體結識另名張男，還懷了對方的孩子，怒告求償200萬元。法官認為，對方得知她已婚後仍與她出遊、身體緊貼合照，已逾越正常交友分際，判賠20萬元。

新竹地院判決指出，張男與妻子2018年結婚，育有2名未成年子女。張男主張，妻子去年起常藉故晚歸，與另名張男以「北鼻」相稱、傳送露骨訊息，還一起看演唱會，去年5月底同遊日本、同住一房。

張男說，去年7月妻子提離婚後，另名張男多次開車到住處樓下等候接送；7月底他收到懷孕APP連動通知，才知妻子懷了對方骨肉，雙方去年10月底協議離婚，結束7年婚姻。他並指兩人今年2月已結婚，對方稱不知情是脫罪之詞。

另名張男辯稱，他去年2月透過交友軟體認識張妻並交往，對方頁面未顯示已婚，還說與表妹一家同住，直到去年6月下旬才坦承婚姻狀況。他得知後即斷絕往來，是對方告知懷了他的孩子才恢復聯繫，之後僅一般往來；到張家住處只是協助搬走打包好的私人物品，並非接送。

張妻到庭證稱，去年6月底前對方曾問她有無男友或配偶，她都說沒有；她的臉書照片僅限好友觀看，兩人並非臉書好友，交友軟體感情欄也只寫「#找朋友」，足認她刻意隱瞞已婚身分，張男無法證明對方早已知情。

但法官指出，兩人在陽明山夜景餐廳的照片肩膀緊靠、頭部極近，去年9月13日自拍時張妻背部緊貼對方胸前，未保持一般男女社交距離。另名張男得知張妻已婚後，在婚姻關係解消前仍與她出遊、緊貼拍照，已逾越正常社交友誼，侵害張男配偶權且情節重大。

法官考量張男任職上市公司主任工程師，年薪約400萬元；另名張男目前待業，去年所得約149萬元，審酌他原不知情、知情後仍持續往來，判賠20萬元。全案可上訴。