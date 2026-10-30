國小男師性侵38男童求刑30年 移審裁定再羈押3個月

台北市周姓國小男教師涉嫌性侵、猥褻男童長達16年，38人受害。台北地檢署本周三偵結，批周男毫無廉恥之心，依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴他，求處應執行30年有期徒刑，周偵查中羈押今移審，法官召開羈押庭，裁定他羈押禁見3月。

周男2010年間在某國小擔任教師，檢方指控他利用擔任班級導師、科任教師、樂高積木課後輔導教師及與學打籃球等機會，以提供樂高、玩具、零食、飲料、打電動、線上遊戲儲值等對價，分別誘騙男童至國小教室、松山游泳池、北投某溫泉旅館、新北金山某渡假山莊及他的租屋處，對男童性侵、猥褻並拍攝性影像。

婦幼專組檢察官邱舜韶今年7月、8月指揮松山警分局搜索周的租屋處及國小，查出周在擔任國小教師期間，為加重強制性交、加重強制猥褻、強制性交、強制猥褻行為，並加以拍攝及以文字記載過程，期間長達16年，被害學童人數38人。

檢方查出，周犯案後依男童姓名按拍攝時間分類建立資料夾，並以檔名註記性交及猥褻的態樣，儲存至電腦主機及行動硬碟內。

檢察官痛批，周為人師表，嚴重敗壞師德，辜負家長及社會託負師者的教育使命，且毫無廉恥之心，單以通常程度處罰，不足以撫平被害家庭悲憤、體現逐次加重侵害兒童罪刑之立法意志暨矯治被告特殊之惡性，建請法院對周從重量處應執行有期徒刑30年的最高刑期。