台東網友約汽車旅館竟遭侵犯！女子IG連傳「救我」 男子判1年8月

台東一名女子透過網路認識男子，去年2月相約見面，男子開車載她到汽車旅館飲酒聊天，女子酒後躺在床上休息，男子竟趁機壓制她的手腳，違反意願企圖發生性行為。女子奮力抵抗，並趁隙透過Instagram向友人連傳「救我」求助，友人發現異狀後報警。法院近日依強制性交未遂罪，判處男子有期徒刑1年8月。

判決書指出，男子與女子原為網友，去年2月18日深夜相約在台東市見面，男子開車載女子前往超商購買酒類，再前往汽車旅館飲酒、聊天。隔日凌晨，女子酒後微醺上床休息，男子隨後也躺上床，竟在明知女子沒有發生性行為意願的情況下，壓制其手腳並伸手撫摸胸部，還企圖脫去女子下半身衣物。

女子當場抵抗、大聲呼救，並抓住男子的手明確表示「不要」，男子才停止動作。女子隨後趁機拿手機，透過Instagram向友人連續傳送「救我」訊息，並分享所在位置。友人察覺有異後報警，警方陪同友人前往女子住處，進一步了解案情。

法院審理時，男子坦承犯行，相關證述、現場照片、手機對話紀錄及驗傷診斷書等證據，也足以佐證犯罪事實。法官認為，男子已著手實施強制性交行為，只因女子激烈反抗才未得逞，因此依強制性交未遂罪判處有期徒刑1年8月。

判決也提到，男子雖與女子達成調解，約定給付6萬元，但期限屆至仍未履行；此外，男子先前另因恐嚇等案件遭判處有期徒刑，已不符合緩刑要件，因此法院未宣告緩刑。全案仍可依法提起上訴。

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