快訊

涉詐慈濟10.6億佣金 律師稱詐欺可能無罪「慈濟都不覺得自己被詐騙」

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

台東網友約汽車旅館竟遭侵犯！女子IG連傳「救我」 男子判1年8月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名女子透過網路認識男子，去年2月相約見面，男子開車載她到汽車旅館飲酒聊天，女子酒後躺在床上休息，男子竟趁機壓制她的手腳，違反意願企圖發生性行為。女子奮力抵抗，並趁隙透過Instagram向友人連傳「救我」求助，友人發現異狀後報警。法院近日依強制性交未遂罪，判處男子有期徒刑1年8月。

判決書指出，男子與女子原為網友，去年2月18日深夜相約在台東市見面，男子開車載女子前往超商購買酒類，再前往汽車旅館飲酒、聊天。隔日凌晨，女子酒後微醺上床休息，男子隨後也躺上床，竟在明知女子沒有發生性行為意願的情況下，壓制其手腳並伸手撫摸胸部，還企圖脫去女子下半身衣物。

女子當場抵抗、大聲呼救，並抓住男子的手明確表示「不要」，男子才停止動作。女子隨後趁機拿手機，透過Instagram向友人連續傳送「救我」訊息，並分享所在位置。友人察覺有異後報警，警方陪同友人前往女子住處，進一步了解案情。

法院審理時，男子坦承犯行，相關證述、現場照片、手機對話紀錄及驗傷診斷書等證據，也足以佐證犯罪事實。法官認為，男子已著手實施強制性交行為，只因女子激烈反抗才未得逞，因此依強制性交未遂罪判處有期徒刑1年8月。

判決也提到，男子雖與女子達成調解，約定給付6萬元，但期限屆至仍未履行；此外，男子先前另因恐嚇等案件遭判處有期徒刑，已不符合緩刑要件，因此法院未宣告緩刑。全案仍可依法提起上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東地方法院審理一起妨害性自主案件，認定男子企圖強制性交未遂，判處有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。聯合報系資料照
台東地方法院審理一起妨害性自主案件，認定男子企圖強制性交未遂，判處有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。聯合報系資料照

汽車旅館 台東 性行為

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聊性事「曬貓」邀上床 駭客年會總召涉性騷判賠15萬

台灣女遊客河口湖飯店遭割頸身亡 女嫌犯疑似是洗錢犯曾遭判刑

台中公車性騷擾疑雲！女學生通報司機 男裝女嗆「身上有槍」遭法辦

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

相關新聞

台東網友約汽車旅館竟遭侵犯！女子IG連傳「救我」 男子判1年8月

台東一名女子透過網路認識男子，去年2月相約見面，男子開車載她到汽車旅館飲酒聊天，女子酒後躺在床上休息，男子竟趁機壓制她的手腳，違反意願企圖發生性行為。女子奮力抵抗，並趁隙透過Instagram向友人連傳「救我」求助，友人發現異狀後報警。法院近日依強制性交未遂罪，判處男子有期徒刑1年8月。

聊性事「曬貓」邀上床 駭客年會總召涉性騷判賠15萬

2025年台灣駭客年會（HITCON 2025）總召郭杰穎對女幹部聊性事並邀約發生性關係，經台灣駭客協會調查性騷成立。刑事部分，郭一審遭處拘役30日，目前上訴二審審理中；民事部分，台北地院認定他不法侵害女子性自主權，一審判賠15萬元。

飲料店掩護「小甜蜜紓壓區」提供「全套、變裝」服務 警查獲7外籍應召

台南市善化警分局接獲民眾打110報案及在網路社群Threads反映，指轄內某飲料店樓上民宅常有很多不同的人出入，疑似經營色情交易。分局獲報後與移民署台南市專勤隊組成專案小組，昨天下午攻堅，查獲7名越南、泰國年輕女子提供「全套、變裝」服務，將現場管理人楊姓男子以妨害風化罪送辦。

趁午睡偷摸女童下體… 安親班狼師重判10年半 還得賠50萬

台南有國小女童去年9月間遭安親班張姓男師趁午睡時，將手伸入內褲碰觸下體，經女童填寫性平學習單而揭露張師為慣犯，經還原其手機等勘驗超過400張照片，檢警比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，一審重判10年半已上訴，有1女童及家長請求精神賠償300萬，法官判賠50萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。