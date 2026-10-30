聊性事「曬貓」邀上床 駭客年會總召涉性騷判賠15萬

2025年台灣駭客年會（HITCON 2025）總召郭杰穎對女幹部聊性事並邀約發生性關係，經台灣駭客協會調查性騷成立。刑事部分，郭一審遭處拘役30日，目前上訴二審審理中；民事部分，台北地院認定他不法侵害女子性自主權，一審判賠15萬元。

女方主張，她與郭杰穎是超過10年的好友，受邀擔任「2025台灣駭客年會」的贊助組長，參與專案規劃、執行及後續總結。活動結束後，包括活動人員、貴賓等都前往北市敦南錢櫃KTV參加慶功宴。

由於隔日還有活動，駭客協會有預定天成大飯店供工作人員住宿。女方表示，她後續與郭一同搭乘計程車離開前往飯店，郭卻在車上問她許多與男友的性生活細節，甚至出言稱「妳男友不行」、「沒辦法滿足妳」、「我比較有經驗啦」等語。

女方還注意到，郭變得沉默、呼吸急促，似乎產生生理反應，雙方在尷尬中度過一段時間。未料，郭竟還側身跨越車上座位中線靠近，以手機戳弄她拿手機的左手虎口，並露出撒嬌、裝可憐的表情，更在下車抵達飯店後不願離去，要求她邀請上樓。

女方痛訴，郭的行為讓她受到驚嚇，一回到房間就崩潰大哭，但郭仍持續騷擾行為，接連傳送他家中貓咪的照片，隨後又收回訊息，讓她聯想到網路用語「要不要來我家看貓」，認為被暗示邀請性行為。

2025年8月22日，女方對郭提出性騷擾申訴，經駭客協會調查認定性騷擾成立，提告請求郭、協會連帶賠償200萬元精神慰撫金，另認為協會沒陪同報警、未即時採取保護或隔離措施，違反性別平等工作法，單獨求償30萬元精神慰撫金。

北院審酌，女子與駭客協會所簽契約，屬於「承攬契約」；檢視合約內容，雙方針對服務範圍、專案時程等均有明確約定，但未要求固定工作地、上下班時間，對於完成工作的方法也沒特別約定，彼此關係對等，與一般勞工有別。

北院指出，雙方約定給付報酬，是以完成特定工作成果為前提，且女子不否認協會未替她投保勞保、提繳勞工退休金，屬承攬性質無誤，而非「受僱者」，與性別平等工作法中規範的僱傭關係不同，無從適用並以此向協會求償，或要求負連帶賠償責任。

至於郭的性騷行為，北院認為，女方描述案發細節詳盡，郭不法侵害女子人格尊嚴、性自主決定權，考量本案加害程度、受害者所受精神痛苦，及雙方身分、地位、經濟能力等一切情狀，一審判郭賠償精神慰撫金15萬元。仍可上訴。