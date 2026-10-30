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飲料店掩護「小甜蜜紓壓區」提供「全套、變裝」服務 警查獲7外籍應召

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化警分局接獲民眾打110報案及在網路社群Threads反映，指轄內某飲料店樓上民宅常有很多不同的人出入，疑似經營色情交易。分局獲報後與移民署台南市專勤隊組成專案小組，昨天下午攻堅，查獲7名越南、泰國年輕女子提供「全套、變裝」服務，將現場管理人楊姓男子以妨害風化罪送辦。

警方說，該色情場所刻意利用飲料店旁側門作為尋芳客出入口，藉由飲料店人潮掩護，企圖以「隱於鬧市」方式規避查緝，並透過網路LINE通訊軟體及多個網路論壇登廣告，以「小甜蜜紓壓區」為號召，標榜全套性交易2千元起，甚至提供變裝服務，藉此招攬顧客上門。

專案小組員警說，掌握相關事證後當場查獲吳姓嫖客、涉嫌媒介及管理楊姓男子及7名越南、泰國籍女子，年齡介於26歲至38歲。

經查該7名外籍女子持觀光簽證或工作居留身分，涉及非法從事「與許可目的不符之工作及逾期停留」。警方查扣現金7千元、監視器主機3台、監視器鏡頭5支、手機2支、保險套數個及潤滑劑4瓶等證物。

全案涉嫌性交易7名外籍女子及1名嫖客違反社會秩序維護法，現場管理楊嫌涉違反刑法妨害風化罪。移民署專勤隊依法收容7名外籍女子，追查幕後經營者及相關不法情事。

善化分局長劉柏陞表示，分局選前全力淨化轄區治安，將持續結合社區警政工作，透過勤區查訪、社區友善通報網及各項勤務作為，積極查察並掃蕩不法色情場所，維護轄區治安與居民生活安寧。民眾如發現住家周遭有可疑人事物或異常出入，可立即向警方反映或撥打110報案，共同維護安全、安心的居住環境。

飲料店掩護「小甜蜜紓壓區」提供「全套、變裝」服務警查獲7外籍應召。圖／員警提供
飲料店掩護「小甜蜜紓壓區」提供「全套、變裝」服務警查獲7外籍應召。圖／員警提供

飲料店掩護「小甜蜜紓壓區」提供「全套、變裝」服務警查獲7外籍應召。圖／員警提供
飲料店掩護「小甜蜜紓壓區」提供「全套、變裝」服務警查獲7外籍應召。圖／員警提供

飲料 Threads 越南 移民署

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