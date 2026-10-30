趁午睡偷摸女童下體… 安親班狼師重判10年半 還得賠50萬

台南有國小女童去年9月間遭安親班張姓男師趁午睡時，將手伸入內褲碰觸下體，經女童填寫性平學習單而揭露張師為慣犯，經還原其手機等勘驗超過400張照片，檢警比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，一審重判10年半已上訴，有1女童及家長請求精神賠償300萬，法官判賠50萬。

案發時，女童及父母提起刑事附帶民事訴訟，主張張為安親班老師，於去年2月至6月間某日，在安親班1樓，違反女童意願，假借批改作業機會，將手伸入其外褲，隔著內褲碰觸生殖器而為猥褻行為1次。又於去年5月21日下午某時在安親班1樓，以手隔著褲子碰觸女童生殖器，並拉扯她手臂，隔著外褲碰觸自己生殖器而為猥褻行為1次。

家長認為，張不法侵害女童身體、貞操及性自主決定權，致其精神上遭受痛苦，請求張賠償精神慰撫金300萬元。

張及律師團指出，對其侵權行為不爭執，但他開立補習班30餘載，於本案發生前未有任何不法行為，鄉里間風評甚佳，並獲選優良教師，況他年事已高，現無業、無收入，僅靠微薄存款為生，尚需扶養罹癌配偶，對方請求精神慰撫金過高。

台南地院指出，張違反女童意願，對她為強制猥褻行為，侵害其性自主決定權、貞操權，女童因此事件感不安、恐懼，對身心發展勢造成一定程度負面影響，而受有精神上痛苦，依法女童自得請求張賠償其所受非財產上損害。

台南地院審酌，張於事發時年紀、職業、兩造教育程度、經濟能力、社會地位，以及事發經過、女童所受身心傷害程度及痛苦等一切情狀，認原告請求賠償其精神慰撫金300萬元過高，應核減為50萬元為公允。