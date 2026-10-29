小鳥沒洗乾淨…宜蘭教會課輔狼師猥褻2男童3次 3罪共判1年4月刑期

宜蘭某教會的課輔班男老師涉嫌利用與2名國小男童過夜機會，一起洗澡，以「小鳥」洗不乾淨為由，用手觸摸或膝蓋輕壓男童生殖器，猥褻得逞；直到其中1名男童與同學吵架，無意間向學校老師吐露積壓已久心事，全案才曝光。宜蘭地方法院依碰觸3次，涉犯3次猥褻罪，共判處狼師1年4月有期徒刑。

被害者是兩名國小男童，共有3次遭到賴姓課輔老師在住處浴室內進行猥褻。根據判決指出，去年7、8月間，賴姓老師與其中一名男童一起洗澡，以小鳥沒洗乾淨當藉口，兩次觸摸男童的生殖器；1個月後，這位老師又在住處浴室與另名男童洗澡，以按摩為由，用膝蓋獨壓男童的生殖器進行猥褻。

兩名男童飽受驚嚇，但礙於師長不敢反抗，心中陰影揮之不去；直到去年底，其中一名男童與同學吵架，學校老師排解雙方糾紛時，未料男童爆出數月前，曾遭到賴姓課輔男師共浴時碰觸生殖器，校方驚覺事態嚴重，經擴大追查又現另一男童也遭狼師猥褻。

法官審理時，賴姓男師辯稱曾經與兩名男童洗過澡，並沒有猥褻他們；但是男童指證歷歷，對於細節更有清楚描述，賴師辯解未獲採信。法官審視相關事證判定賴男有對2名男童共猥褻3次，身為師長不思保護學童，竟逞私慾，傷害男童身心發展，行為不可取。

全案應依法論科，法官判定賴姓男師觸犯對於未滿14歲之男子的猥褻罪，猥褻3次共3罪，各處有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年4月，仍可上訴。