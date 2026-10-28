苗栗某醫院副院長涉強制猥褻診所女行政人員 檢方起訴請求從重量刑

苗栗縣某醫院邱姓副院長前年9月間涉嫌強制猥褻診所女行政人員，直到今年除夕曝光停手，苗栗地檢署檢察官查出認定期間5次，且矢口否認犯行，犯後態度不佳，造成被害人身心難以抹滅之傷痛，今天偵結起訴，請法官5次犯行分論併罰，並從重量刑。

邱姓副院長今年2月16日除夕，在診所涉嫌強抱騷擾女員工，監視器錄下過程，並在網路曝光後，引起各界撻伐，苗栗檢方今年3月傳喚邱到案，並當庭逮捕，檢察官聲請羈押禁見，法官裁定30萬元交保，實施科技監控，全案今天依強制猥褻罪嫌提起公訴。

檢方指出，邱姓副院長前年9月間起，迄今年2月間，在任職之醫院、被害人任職之診所，涉犯強制猥褻罪嫌5次，審酌邱矢口否認犯行，犯後態度不佳，且行為情節對被害人造成難以抹滅之傷痛，針對5次犯行，請法院分論併罰，並從重量刑，以示懲罰。