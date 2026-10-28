南投露營區傳偷拍！女客洗澡疑遭男客偷拍 警方證實調查中

南投國姓北港村某露營區爆偷拍，有女性遊客入住露營區，洗澡時卻遭不明男子持手機偷拍，嚇得她們報警且上網發文，並提醒網友要注意。對此，警方證實有接獲民眾報案，事發當下即盤查在場可疑人員，初步查無影像，持續積辦調查中。

有民眾上網發文指出，她與2名女性友人入住國姓鄉某露營區，但洗澡洗到一半，突然有人敲門告知她們被偷拍，她們顧不得才洗到一半，就趕緊穿衣出來報警，雖有人拍到偷拍者在偷拍的背影，但沒拍到正面，警方獲報後有到場調查。

由於她們被偷拍後，才發現該露營區浴室上方非密閉，是鏤空的，因此貼文提醒網友出遊要留心浴室隱私設計；也補充，該營區人員事後有協助並配合調查，並與她們協商補償、改善浴室安全等問題。對此，警方證實有接獲民眾報案。

埔里警分局表示，25日（日）深夜11時許獲報在國姓北港村某露營區有偷拍事件，指有不明男子在同日晚上10時許，從男廁持手機往女廁偷拍，當下就立刻派員前往事發地點調查處理。唯業者表示該營區內監視器均未使用。

而根據報案人提供的行為人照片，當場排查可疑人員，但檢查其手機相簿等，初步未發現偷拍行為或相關影像資料，因此請被害民眾到派出所完成案件受理程序後，後續依「刑法」妨害秘密罪等相關罪嫌積極調查偵辦。

警方呼籲，若發現被偷拍或遭拍性影像，應保持鎮定，記住對方特徵、嚇阻且向場所人員求援，並調閱及保留監視器畫面，有立即危險就報警；當他人持有自身性影像時，勿聽從指示見面、付錢或攝錄傳送更多性影像，避免造成更大傷害。