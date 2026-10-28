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蕭淑慎老公遭控暴力性侵女藝人 二審逆轉判無罪理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助，一審被依強制性交罪判刑4年10月，案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，改判梁無罪，可上訴。

高院指出，女藝人雖稱被梁軒安暴力性侵，但相關時間、內容，女方說法前後不一，也與證人證詞不符，另被害人證稱案發當時有遭性侵一事告知證人，但依照雙方對話紀錄，案發數日後證人聽聞後女方遭性侵，仍驚訝反問情節，兩者也有不合之處。

高院依照女方及證人的對話紀錄，被害人就案發當日頸部傷痕稱「事後回想根本不是草莓」，足認梁軒安在性交過程應有親吻女方頸部，則女方頸部痕跡不能排除是被告親吻造成，而不能認定是以手掐脖。

判決也指出，被害人於案發後仍主動發送訊息詢問梁軒安行蹤、傳送照片，雙方互動頻繁、正常，之後女方雖二度傳訊梁稱「打我巴掌或者射在我子宮裡面，打我掐我，我都不再去想或追究了」、「你那次我太痛」等語，梁未正面回應，或不明其意直覺反應「（太痛）心的部分？」

高院反觀梁軒安輾轉自第三人處聽聞女藝人對外宣稱遭性侵後，立即質問「什麼叫做我強姦妳」，貌極憤怒，女方聞言並沒有順勢指責梁的惡行，反而是以「別鬧了」、「很煩」、「有病嗎」帶過，高院勾稽上述情狀，難以推認女藝人是被暴力對待或以違反意願方式發生性行為，改判梁無罪。

檢方指控，梁軒安身為公司負責人，而被害人2023年7月間至2024年3月間擔任公司旗下的簽約藝人，兼任梁的私人特助。梁2023年11月7日，與女方前往丹內野奢莊園參加宣傳活動，當晚至隔日上午期間於民宿房間內徒手掐勒女方頸部、打巴掌，再性侵得逞。

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助。聯合報系資料照
藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助。聯合報系資料照

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