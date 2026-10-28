國小狼師涉性侵38名男童長達16年 拍性影像建檔取樂 起訴求刑30年

台北市一名周姓國小男教師涉嫌性侵、猥褻男童長達16年，共38人受害。台北地檢署今偵結，痛批周男毫無廉恥之心，將男童視為玩物、發洩性慾，拍攝性影像後還批註旁白分類建檔取樂，全案依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴，求處應執行30年有期徒刑。

起訴指出，周男自2010年間起在北市一家國小擔任教師，竟為逞一己淫慾，利用擔任班級導師、科任教師、樂高積木課後輔導教師及與學打籃球等機會，以提供樂高、玩具、零食、飲料、打電動、線上遊戲儲值等對價，多次分別誘騙男童至國小教室、松山區某游泳池、北投某溫泉旅館、新北金山某渡假山莊及他的租屋處，對男童性侵、猥褻，且拍下性影像。

北檢檢察官邱舜韶檢察官今年7月、8月間指揮松山警分局搜索周男租屋處及國小，查出周男在擔任國小教師期間，為加重強制性交、加重強制猥褻、強制性交、強制猥褻等行為，並加以拍攝及以文字記載上開過程，期間長達16年，且被害學童人數高達38人，周男甚至依男童姓名按拍攝時間分類建立資料夾，檔名註記性交及猥褻樣態說明，儲存至電腦主機及行動硬碟等設備。

周男涉兒童及少年性剝削防制條例「以違反本人意願之方法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為」、「以違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝性影像等罪嫌」，及刑法強制性交、對未滿14歲之人犯強制性交、對被害人錄影而犯強制性交、加重強制猥褻、未經他人同意無故攝錄他人性影像等罪嫌。

檢察官痛批，周男為人師表，竟嚴重敗壞師德，辜負家長及社會託負師者的教育使命，且毫無廉恥之心，在神聖的教學殿堂，於授課班級教室、課桌講堂，對毫無性知識、經驗，不知性行為意涵之幼小男童伸出魔爪，作為自己發洩性慾對象，視被害人為玩物，性侵、猥褻、拍攝性影像後還批註旁白分類建檔取樂，在本該洋溢活力與歡笑的國小園區，處處烙印孩童夢魘，單以通常程度處罰，已不足以撫平被害家庭悲憤、體現逐次加重侵害兒童罪刑之立法意志暨矯治被告特殊之惡性，建請從重量處應執行有期徒刑30年的最高刑期，以儆效尤。