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逆轉！蕭淑慎老公遭控掐脖、打巴掌性侵女藝人 二審今撤銷改判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助，一審被依強制性交罪判刑4年10月，案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，改判梁無罪，可上訴。

檢方指控，梁軒安身為公司負責人，而被害人2023年7月間至2024年3月間擔任公司旗下的簽約藝人，兼任梁的私人特助。梁2023年11月7日，與女方前往丹內野奢莊園參加宣傳活動，當晚至隔日上午期間於民宿房間內徒手掐勒女方頸部、打巴掌，再性侵得逞。

梁軒安否認犯行，供稱兩人案發時是交往關係，他沒有違反女方意願。證人在法院作證指出，隔天看到女子頸部有明顯瘀青，經詢問後女子不願多說，僅支支吾吾稱「發生不願意的事情」，並且有哭泣。

一審指出，被害女子事後也有傳訊息質問梁軒安，「那天丹內你打我巴掌或者射在我子宮裡面，你打我掐我、我都不在去想會追究了」、「丹內那次你射進來」、「你丹內掐我有嚴重化我的ptsd」等語。

一審認為梁軒安犯罪事證明確，審酌梁軒安和被害人是雇主、員工關係，卻為逞私慾，悍然使用強暴手段性侵女方，全不知尊重他人性自主決定權，且犯後不思悔過、彌補，只在法庭逞矯飾能事，至今未取得女子諒解，更在法院庭審前私下聯繫證人，教導鋪陳利己證詞，犯後態度惡劣，審酌後判刑4年10月。

一審判決也指出，若梁軒安上訴二審坦承犯行，也建請上級審加以審酌梁於一審始終飾詞矯飾的犯後態度，及對司法資源所造成的無端浪費，若無取得被害人的諒解，或有盡努力嘗試取得被害人諒解，不宜從輕改判，以樹法紀，裨正視聽。

案經上訴，高院開庭時，梁軒安仍否認犯罪，並受訪表示有信心勝訴，他也不想要浪費社會資源，也不想要讓他的家人、朋友繼續擔心，「我還是尊重司法，將一切都交給司法」，並語重心長地說「男生都要特別小心，女生也是，也要特別小心」。

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助。聯合報系資料照
藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助。聯合報系資料照

蕭淑慎 巴掌 性侵 藝人

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