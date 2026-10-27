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乳房超音波做一半！板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐
新北市板橋區一名婦產科吳姓女醫師，今年1月6日近中午時分，替一名女病患進行乳房超音波檢查時，偷偷吸吮病患胸部，遭女病患提告性騷擾。新北地檢署基於吳女已與病患達成和解，今依利用權勢猥褻罪予以緩起訴1年，並命其向公庫支付10萬元。
據了解，涉案的吳姓女醫師外表相對中性，熱衷健身多年，曾多次在比賽中奪名。緩起訴處分書指出，案發日上午約11點55分，被害女病患前往吳女診所欲進行乳房超音波檢查，不料吳女竟趁著病患裸露胸部躺在診療床上時，脫下口罩，以口吸吮病患左側乳房，讓對方驚嚇不已。
事後，吳女坦承犯行、深表悔悟，向法官表示自己患有嚴重癲癇症，已與病患達成和解，對方也具狀撤回告訴，檢察官考量其犯行及公益利益，認為處分緩起訴較為適當。
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