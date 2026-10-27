前議員之子自稱YouTuber街訪 涉背後環抱女子性騷擾起訴

台北市一名前議員之子涉嫌自稱YouTuber，以街頭採訪拍片名義搭訕落單女子，不斷詢問私密問題，遭女子拒絕後，涉嫌趁女子撿拾搬家用的紙箱，在暗巷從背後環抱女子，女子嚇得立即掙脫。台北地檢署今偵結，依違反性騷擾防治法罪嫌起訴前議員之子。

起訴指出，今年5月18日凌晨1時許，一名女子因準備搬家，獨自在台北市許昌街、南陽街一帶尋紙箱，前議員之子見女子上前搭訕，自稱是YouTuber，想要街頭採訪拍片，女子同意後，前議員之子陪同撿拾紙箱，邊走邊聊，但話題越來越私密。

前議員之子接連問女子有無男朋友、有沒有需求，甚至邀約巷子裡來一下；女子明確拒絕後，仍被追問看起來就有在約等語。女子持續尋找搬家用的紙箱，行經公園路巷弄，遭前議員之子趁機從後方環抱、觸摸身體，女子驚嚇掙脫。

女子事後報警提告，前議員之子到案否認犯行，但檢方調閱監視器畫面等證據，認定事證明確，依違反性騷擾防治法罪嫌提起公訴。